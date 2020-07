L'atur creix al País Valencià en 42.500 persones i ja afecta el 16,74% de la població activa

L'atur va pujar al País Valencià durant el segon trimestre d'enguany en 42.500 persones, un 12,18% més, fins a elevar la xifra de desocupats a 391.100 ciutadans. Així ho diu l'enquesta de població activa (EPA) que ha fet pública aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i que no inclou els afectats per un ERTO. Les dades reflecteixen el decisiu impacte en l’economia generat per les restriccions establertes per reduir l’expansió del coronavirus i que han elevat la taxa d'atur al País Valencià fins al 16,74%, un índex superior a la mitjana espanyola (15,33%).

L'increment de persones sense feina al País Valencià, que és el quart territori en nombre de població de l'Estat, suposa el tercer major creixement registrat en el conjunt de les comunitats autònomes, només superat per Catalunya (61.300 desocupats més) i la Comunitat de Madrid (54.500).

Pel que fa a termes interanuals, el País Valencià va ser la segona autonomia amb una pujada més elevada de la desocupació, amb 43.100 aturats més. Aquest augment suposa un creixement del 12,39%. L'increment només ha estat superat per Madrid en termes absoluts amb 62.900 desocupats més.

Les dones i els joves, els col·lectius més perjudicats

A més de l’increment de les persones sense feina, també es manté la desigualtat de taxes entre homes i dones, ja que mentre els primers tenen un índex d’atur del 14,76%, el de les segones és del 19,11%. En la mateixa línia es troba la població menor de 25 anys, amb una taxa del 40,33%, la qual cosa suposa un augment de 10 punts respecte al trimestre anterior, quan era del 30,26%.