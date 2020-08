El 48% dels brots de coronavirus del País Valencià s'originen en trobades familiars i d’amics

El 48% dels brots de coronavirus detectats al País Valencià es produeixen en trobades familiars i d’amics. Així ho ha destacat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, que ha comparegut aquest dijous per reclamar una comportament més prudent i responsable de la ciutadania.

Segons Barceló, mentre les activitats d’oci són la font del 15,5% dels nuclis de contagi, el mateix percentatge que els originats en entorns laborals, les reunions familiars i d’amics són les responsables de la meitat dels nous brots i el seu control s'ha convertit en la principal preocupació del Consell. És per això que el Consell ha reclamat als ajuntaments que incrementin la vigilància i s'esforcin per fer complir les normes.

Una altra de les dades que la consellera ha subratllat en la seva compareixença és que els ciutadans que tenen entre 15 i 34 anys suposen el 54,4% de les persones infectades, un percentatge bastant superior al dels que tenen entre 35 i 64 anys, que és del 29,5%.

En aquest sentit, Ana Barceló ha alertat del comportament dels joves d’entre 20 i 29 anys, atès que "són els que més contagis" acumulen des del final de l’estat d’alarma. La consellera ha explicat que el fet que en aquest grup d'edat només el 6,1% dels ciutadans requereixin ser hospitalitzats i el 0,37% ingressats a l’UCI, està provocant la relaxació dels seus hàbits. "Els demane cautela i precaució, perquè són els principals transmissors del virus", ha emfatitzat.

El 37,7% de les persones infectades són asimptomàtiques

En la mateixa línia, Ana Barceló ha destacat que el 37,7% dels positius es produeixen en persones asimptomàtiques, una circumstància en principi positiva, però que la responsable sanitària ha subratllat que està provocant que els ciutadans que no respecten els protocols de seguretat es converteixin en grans vectors de la malaltia.

Gairebé l'única dada esperançadora aportada per Barceló ha estat la de la incidència de la malaltia, ja que mentre al País Valencià l'índex no ha superat les 39,11 persones infectades per cada 100.000 habitants durant els últims 14 dies, en el conjunt de l'Estat s'ha enfilat fins a les 75,29. "Només donen positiu el 2% dels ciutadans als que se'ls fa la prova", ha subratllat la consellera.

177 positius i 18 brots més

Pel que fa a l’actualització de les dades de contagi, Ana Barceló ha informat que aquest dijous s’han detectat 177 nous positius, 111 menys que ahir. El nombre total de casos certificats amb proves PCR des de l'inici de la pandèmia és de 14.452. Pel que fa als brots, n'hi ha 18 més que, sumats als que ja hi havia registrats, enfilen la xifra fins als 99.

Ara per ara, al País Valencià hi ha 130 persones ingressades als hospitals (-6), 12 a l'UCI (+2). Més positiva és la dada de defuncions, ja que no s'ha registrat cap mort, circumstància que manté el nombre total de víctimes en 1.481.

En relació amb les residències, n'hi ha 16 amb almenys un cas positiu, dos més que dimecres, però la conselleria no n'ha especificat la quantitat total. De les 16, dos són centres de menors i dos espais que atenen persones amb diversitat funcional.