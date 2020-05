El País Valencià torna a superar la taxa que permet controlar l'expansió del coronavirus

La taxa de reproducció de l coronavirus, l’índex que mesura quants n ous contagis es produeixen a partir d'un a persona infectada, no ha parat de créixer al País Valencià des del passat 13 de maig, quan es trobava en el 0,67. Aquest augment coincideix amb la incorporació a la fase 1 del pla de desescalada de 10 dels 24 departaments sanitaris que va tenir lloc l'11 de maig, estadi al qual es van afegir la resta d’àrees el dia 18. Així ho confirmen les xifres del ministeri de Sanitat, que a 19 de maig, l’última dada oferida, situa aquesta taxa en l’1,1, xifra que supera per una dècima la barrera que, segons les institucions epidemiològiques, és necessària per evitar l’expansió d’un virus.

651x366 Evolució de la taxa reproducció del coronavirus al País Valencià / MINISTERI DE SANITAT Evolució de la taxa reproducció del coronavirus al País Valencià / MINISTERI DE SANITAT

Tot i que l'índex se situa molt lluny del màxim registrat al País Valencià, que va tenir lloc e l 13 de març amb el 4,33, i també del mínim del 0,56, que es va registrar el 22 d’abril, sí que suposa una important alerta per al govern valencià i ha sigut la raó per la qual el Consell dimarts va renunciar a sol·licitar passar a la fase 2 a partir de dilluns. Segons la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, les dades aconsellen tenir "prudència". "És una decisió meditada per protegir la salut dels valencians", va defensar la consellera.

A na Barceló també va explicar que amb el manteniment en la fase 1 de tot el País Valencià, el Consell pretenia prioritzar la possibilitat que tota l'autonomia passi a la fase 2 el mateix dia, preservant el criteri provincial que "facilita el control de la mobilitat" i deixant de banda la gestió de la pandèmia per departaments sanitaris com inicialment havia defensat.

Tot i que el País Valencià supera la mitjana de la taxa de reproducció a l’Estat, que és d el 0,82, sis comunitats autònomes més tenen un índex superior. Es tracta de les Illes Balears (1,62), l'Aragó (1,24), Castella-la Manxa (1,16), Andalusia (1,08) i Múrcia (1,03).

35 casos nous i 7 morts durant les últimes 24 hores



La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha informat aquest divendres que el País Valencià ha registrat 35 casos nous de coronavirus confirmats mitjançant proves PCR durant les últimes 24 hores, cosa que confirma l’augment iniciat dimecres, quan se'n van comptabilitzar 19. Ahir dijous en va ser 38. En total el nombre de positius s'eleva a 11.021. Pel que fa a la xifra morts, s’ha incrementat en 7 defuncions. El nombre total ja és de 1.407.

La xifra de persones ingressades en UCIs s’ha reduït un 50%, fins a les 34. També ha baixat el nombre de ciutadans ingressats, en aquest cas un 40%, fins a les 245. A més, continuen creixent les altes, que sumen 186 pacients més. En total ja han superat la malaltia 10.709 persones.