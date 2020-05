El País Valencià passarà dilluns a la fase 1 del pla de desescalada de manera íntegra

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha confirmat aquest divendres que el govern espanyol dona llum verda a la petició de la Generalitat perquè el País Valencià passi de manera íntegra a la fase 1 del pla de desescalada a partir de dilluns. La decisió permetrà que els 14 departaments sanitaris que encara es mantenen en fase 0 es regulin a partir de la setmana que ve pels mateixos paràmetres de mobilitat i d'obertura d'establiments, entre d'altres, dels quals ja gaudien els 10 departaments en què la incidència de la pandèmia ha sigut menor.

De la mateixa manera, el ministeri ha incorporat la proposta del govern valencià de restringir a 30 persones l'aforament dels espectacles a l'aire lliure. Per contra, no ha acceptat la petició de la Generalitat perquè no es permetessin les reunions de fins a 10 persones en el departament sanitari de la Ribera, després que en un municipi d'aquesta àrea la setmana passada es registrés un focus de 42 contagis en només cinc dies. Tot i la proposta del Consell, tot el País Valencià es regularà per les mateixes normes.

En la mateixa línia, el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat durant la seva compareixença juntament al ministre de Sanitat, Salvador Illa, que a partir de dilluns, i un cop tot el País Valencià passi a la fase 1, la unitat de gestió de la pandèmia serà la província i no el departament sanitari.

Puig: "Entre tots i a poc a poc, la primavera de la recuperació"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s'ha afanyat a celebrar a les xarxes socials el pas de tot el territori a la fase 1. "Comencem a alçar la nostra terra. Eixim de la hibernació econòmica i social i encetem, entre tots i a poc a poc, la primavera de la recuperació. Anem amb responsabilitat i prudència", ha dit el cap del Consell en el seu compte de Twitter. També s'ha felicitat per la decisió la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, que ha destacat que el País Valencià "continua avançant".

La presidenta del Partit Popular del País Valencià, Isabel Bonig, també ha triat el seu compte de Twitter per valorar la decisió del ministeri de Sanitat. La dirigent conservadora ha destacat que en la seva formació estan "contents" perquè tot el País Valencià passi a la fase 1 a partir de dilluns, però ha preguntat si el cap del Consell i el president espanyol explicaran als valencians "per què s'ha pres la decisió aquest divendres i no la setmana passada".

Les hospitalitzacions per coronavirus s'han reduït un 40%

La fase 1 a partir de dilluns a tot el País Valencià arriba de la mà de bones notícies amb la continua reducció de contagis. Aquest divendres s'han registrat 29 casos positius de coronavirus confirmats mitjançant proves PCR i 9 morts, 6 d'ells, en residències. Des de l'inici de la pandèmia s'han comptabilitzat 10.813 contagis, mentre que la xifra de morts s'eleva a 1.373. Durant els últims quinze dies, al País Valencià les hospitalitzacions per coronavirus s'han reduït un 40% i els ingressos en UCIs un 44%. En aquest període també han augmentat un 38% les altes, i s'ha arribat a la xifra de 9.708 persones curades,