El País Valencià suma 1.804 nous contagis, la segona xifra més alta des de l'inici de la pandèmia

El País Valencià ha sumat aquest dimecres 1.804 nous contagis de coronavirus, la segona xifra més alta registrada en 24 hores des de l’inici de la pandèmia, i només superada pels 1.969 casos d’aquest mateix dimarts. També ha estat molt elevat el nombre de víctimes mortals, 21. Des de l’aparició del virus el nombre d'infectats confirmats per proves PCR o tests d’antígens ja és de 67.351 persones, i el de víctimes, de 1.883.

La dada que més preocupa continua sent la dels ciutadans hospitalitzats, que ja arriben a 1.321, 22 més que ahir. D'aquest total, 209 (+5) són a les UCI. En total, ara mateix hi ha 13.187 (+551) casos actius. D'altra banda, hi ha hagut 1.264 altes i 62.448 persones s'han curat des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a les residències, Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 51 (+3) centres de gent gran, en 12 (+3) centres de persones amb diversitat funcional i en un centre de menors. Als geriàtrics s'han registrat 54 positius (35 residents i 19 treballadors) i quatre víctimes mortals. Finalment, s'han notificat 35 brots nous, tots amb menys de 10 infectats a excepció d'un a València amb 13.