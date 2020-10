La Generalitat Valenciana buscarà l'aval judicial per a un toc de queda nocturn

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell ja prepara l'aprovació d'una norma per implantar el toc de queda entre la mitjanit i les 6 del matí al País Valencià. "No dilatarem una decisió que ens sembla necessària", ha afegit Puig en referència a la falta d'acord en el consell interterritorial.

El cap del Consell, que ha comparegut juntament amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha avançat que demanarà a l'Advocació de la Generalitat que prepari una ordre que posteriorment s'enviarà al Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJPV) perquè avaluï la legalitat de la norma i d'aquesta manera s'evitin possibles suspensions posteriors, una actuació que pretén que es resolgui "com més prompte millor", entre aquest divendres i dissabte, i així entri en vigor la setmana que ve, ha detallat. A més de la mobilitat nocturna, la norma també inclourà altres restriccions, que l'executiu valencià no ha detallat.

El president de la Generalitat ha reiterat que el seu desig és una normativa única per a tot l'Estat, però ha afirmat que si no es produeix, el Consell no es quedarà de braços plegats. "Tenim bones dades, les millors de l'Estat juntament amb les Illes Canàries, i encara som a temps de prendre mesures, no dilatarem una decisió necessària", ha reiterat.

Puig ha explicat que l’objectiu del seu govern és evitar l'augment de casos i arribar amb millors xifres al Nadal. També ha avançat que no preveu tancar bars i restaurants, i ha defensat que les restriccions no afectaran l’activitat econòmica.