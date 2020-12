El govern valencià mantindrà el tancament perimetral i limitarà les trobades a sis persones durant les festes de Nadal

El cap del Consell, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, han anunciat aquest dijous a la nit, i després d'una reunió de dues hores de la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i l'Actuació enfront del Coronavirus, que la Generalitat Valenciana anul·larà la flexibilització de les mesures sanitàries anunciades el 5 de desembre passat per facilitar la celebració de les festes de Nadal. Així, i com a mínim fins al 15 de gener, es mantindrà el tancament perimetral sense cap excepció i només es permetran els desplaçaments per motiu de feina, estudis o salut. Com ja passa actualment, la restricció no afectarà els ciutadans del País Valencià que treballin o estudiïn a altres territoris i que vulguin tornar als seus municipis.

De la mateixa manera, les trobades familiars o socials, ja siguin en espais públics com privats, tindran un límit de sis persones, i no de deu com s'havia acordat per als dies més assenyalats de Nadal. Per acabar, el toc de queda començarà a les 23 h i no a mitjanit com fins ara, amb només dues excepcions, els dies 24 i 31 de desembre, que s'establirà a partir de les 24 h.