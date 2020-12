Un sistema de la Universitat Politècnica de València detecta el covid en 30 minuts i amb un cost de dos euros

Investigadors de la Universitat Politècnica de València (UPV) han desenvolupat a escala de laboratori un nou equip que, afirmen, permet la detecció "ràpida, barata i efectiva" del covid-19. Es tracta d'un sistema biosensor, basat en tecnologia de devedé, que analitza mostres de sèrum o saliva i detecta anticossos específics i antígens de SARS-CoV-2 d'una "forma segura", segons expliquen, en menys de 30 minuts i amb un cost de menys de dos euros.



"Els resultats estan permetent identificar individus asimptomàtics positius, diferenciant-los tant d'aquells no infectats com d'aquells que presenten altres infeccions, com grip estacional", destaca Àngel Maquieira, catedràtic del departament de química i director de l'Institut de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) de la UPV.

Anomenat COMBO-SARS-CoV-2, el sistema pot analitzar fins a sis mostres de sèrum i saliva simultàniament. Quan un pacient és positiu, la mostra genera un senyal òptic que permet la identificació d'individus que han patit la infecció o que l'estan patint.

"El sistema permetrà un diagnòstic ràpid i automatitzat, amb un cost molt inferior al dels equips actualment en ús. A més, permetrà detectar el nivell d'anticossos neutralitzants un cop arribi la vacuna", destaca Sergi Morais, professor del departament de química i membre de l'IDM.

Els investigadors de la Universitat Politècnica de València han afirmat que el nombre d'escenaris sanitaris que poden beneficiar-se d'aquesta tecnologia és "molt ampli: des de serveis d'atenció primària i emergències fins a unitats de cures intensives, entre d'altres". "El dispositiu és econòmicament molt competitiu i té un preu de fabricació de 350 euros", ha emfatitzat Àngel Maquieira.

Aplicable per a la detecció d'altres virus

L'equip d'investigadors de la UPV ha destacat que els equipaments també podran utilitzar-se per detectar el virus de la grip, l'adenovirus i el virus sincitial respiratori, que és el principal causant de bronquiolitis en nens menors de dos anys.