Descens dels contagis al País Valencià, amb 610 positius i 8 víctimes mortals

La conselleria de Sanitat i Salut Universal, encapçalada per la socialista Ana Barceló, ha comunicat que el País Valencià ha registrat 610 positius en les últimes 24 hores. Una xifra marcadament inferior a la registrada ahir, quan va informar de 707 contagis. Des que va esclatar la pandèmia, el territori valencià acumula 39.763 infectats. Actualment hi ha 6.045 actius, els quals representen poc més del 12%.

En el cas de les persones que han perdut la vida, el País Valencià suma vuit morts més, cinc dels quals en residències. És la mateixa xifra que va registrar ahir. Fins al moment, la pandèmia ha causat la mort de 1.625 persones.

També s'ha produït un descens en les persones hospitalitzades per covid-19. Segons ha informat el departament, hi ha 447 ingressats al País Valencià, dels quals 71 estan atesos a les unitats de cures intensives. Es tracta d'un descens respecte a les últimes 24 hores, quan hi havia 463 hospitalitzats i 72 persones a l'UCI.

El territori valencià, de fet, ha registrat en l'últim dia 893 altres, un increment notable, ja que ahir se'n van comptabilitzar 608. En tota la pandèmia del coronavirus, 39.763 persones s'han recuperat del virus.

Sanitat, al seu torn, ha informat de 23 brots nous, entre els quals destaca el detectat a Castelló de la Plana, amb 11 casos d'origen social. També el de Sagunt (Camp de Morvedre), amb set casos, i els de Borriol (Plana Alta), Borriana (Plana Baixa), Elx (Baix Vinalopó) i Puçol (Horta), amb sis contagis cadascun.

Respecte a les residències, Sanitat ha informat que hi ha algun cas positiu en 42 residències de persones grans, en sis centres de persones amb diversitat funcional i en tres centres de menors. A més, entre els residents hi ha tres nous positius, i entre els treballadors, tres més.