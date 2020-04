El govern valencià reclama que la desescalada es reguli per departaments sanitaris i no per províncies

El Consell ha defensat aquest dimecres que el pla de desescalada presentat ahir pel govern espanyol es reguli al País Valencià en funció de la realitat de cada departament sanitari i no de les províncies, tal com el govern espanyol va defensar inicialment, tot i que també ha mostrat la seva predisposició a estudiar altres fórmules.

Els encarregats de verbalitzar la petició valenciana han sigut el cap de l'executiu autonòmic, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, que han defensat que el criteri dels departaments sanitaris és "més eficient". "Les províncies no són un criteri idoni", ha emfatitzat Puig. Des del Consell s'han mostrat esperançats en la bona predisposició del govern espanyol a escoltar propostes i a adaptar les mesures presentades ahir. Una receptivitat que s'hauria de començar a fer efectiva ja aquest dimecres en la reunió interdepartamental celebrada entre el ministeri de Sanitat i les diferents autonomies.

"Una dècada condicionada per la pandèmia"

Ximo Puig ha aprofitat la seva compareixença, que ha fet després de reunir-se amb els portaveus dels grups parlamentaris a les Corts, per informar que el Consell ha encarregat a l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) un informe sobre l'impacte de la crisi del coronavirus en el teixit productiu. Aquest document haurà de servir de punt de partida per a la comissió que es crearà al Parlament valencià per acordar mesures per pal·liar la davallada econòmica generada per la pandèmia. “Hem de construir tots un espai comú per trobar solucions i abordar respostes a curt termini, per a aquest segon semestre i per al futur, ja que els anys 2021, 2022 i 2023 seran excepcionals, com ho serà tota la dècada, que estarà condicionada per la pandèmia”, ha defensat Puig.

Nova reducció dels contagis

Abans de la intervenció de Puig, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha informat que l a xifra de contagiats per coronavirus al País Valencià ha augmentat aquest dimecres en 158 persones (ahir dimarts n'hi va haver 246 i dilluns 40). La dada eleva el nombre de positius a 11.816, 3.992 dels quals actius. Avui el nombre de defuncions ha sigut de 19, mentre que ahir va ser de 12 i dilluns de 4. Ja són 1.225 persones en total.