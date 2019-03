Un gran dispositiu policial busca dos nens desapareguts en una localitat prop de València

La Guàrdia Civil busca un nadó de mesos i el seu germà de tres anys al municipi valencià de Godella (l'Horta), sense que hagin transcendit les circumstàncies de la desaparició, segons han confirmat fonts de l'institut armat i de la investigació. Un dels espais on les forces de seguretat estan buscant els menors són els pous que existeixen a la zona després que la mare dels nens, en l'interrogatori al qual està sent sotmesa, hagi parlat de "ressuscitar" als seus fills o de la necessitat de "bussejar".

En el marc del dispositiu de recerca, es preveu la intervenció d'especialistes del Grup de Rescat Especial d'Intervenció en Muntanya (GREIM) de la Guàrdia Civil, que podrien participar en l'obertura d'un pou que, segons haurien declarat alguns testimonis, hauria estat segellat amb cadenats recentment.

Segons han explicat a l'agència Efe aquestes fonts, avui un veí de la localitat ha posat en alerta les forces de seguretat després de ser testimoni d'una baralla entre els dos progenitors. Ell de nacionalitat belga, ella mexicana, i tots dos d'uns trenta anys.

Tot hauria començat aquest matí cap a dos quarts de nou, quan la mare hauria aparegut corrent i cridant que la seva parella portava una pistola. Inicialment, s'havia donat per desapareguda la mare i els dos fills, però la Guàrdia Civil ha localitzat la dona a les 13 h en una zona pròxima a l'habitatge familiar. Concretament, l'haurien trobada dins d'un bidó amb poca roba i atordida.

A conseqüència de l'incident, la mare hauria abandonat el domicili familiar, on residien de manera irregular, i l'home s'hauria quedat amb els nens, tot i que de moment es desconeix què ha pogut passar després. A la piscina annexa a la casa la policia hi hauria trobat sang, després que el progenitor, atordit en l'interrogatori de les forces de seguretat, hauria assenyalat la piscina com el lloc on podrien ser els menors.

Les forces i cossos de seguretat han reforçat el dispositiu per intentar trobar els menors, centrant-se en la localitat de Godella, una població de l'àrea metropolitana de València, i els municipis propers.