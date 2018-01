La fiscalia estudiarà si investiga Camps quan s'acabin les declaracions de la Gürtel

La fiscalia valorarà si investiga l'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, a qui diversos processats en el judici de la Gürtel han acusat d'idear un sistema de finançament il·legal del partit, un cop acabin totes les declaracions d'acusats i testimonis en la causa.

Segons ha informat avui la Fiscalia General de l'Estat, fins que no acabin de declarar tots els testimonis en el judici de la branca valenciana de la trama corrupta no es valorarà si obrir una investigació contra Camps, això tenint en compte que els testimonis, i no els acusats, són els que estan obligats a dir la veritat.