Ximo Puig anunciarà aquesta tarda que avança les eleccions al Parlament valencià al 28-A

Era un secret del domini públic i finalment s'ha confirmat. Ximo Puig ha decidit avançar les eleccions a les Corts Valencianes al pròxim 28 d'abril per fer-les coincidir amb els comicis estatals. La mesura, impulsada pel president, serà aprovada aquesta tarda a les 17 h en una reunió extraordinària del Consell.

L'objectiu de Puig és intentar beneficiar-se de la mobilització dels votants progressistes que tothom pressuposa en els comicis al Congrés de Diputats (i també per prendre vots a Compromís, que no comptaria amb el vent a favor que tradicionalment li atorguen les eleccions municipals i autonòmiques).

La decisió del cap del Consell es produeix, doncs, sense el suport de Compromís, el seu soci al govern valencià, i tot i que la vicepresidenta, Mónica Oltra, hagi evidenciat aquesta discrepància aquest matí al sortir de la trobada amb Puig per avaluar el possible avançament electoral. La líder de Compromís ha explicat que ha traslladat al president el seu posicionament, que tot i que avui no l'ha verbalitzat davant de les càmeres, és contrari a la mesura, i en un clar retret al PSPV ha afirmat que "es quedava a l'espera de la decisió del president com qualsevol altre ciutadà", i que només havia aconseguit el compromís de Puig de ser "la primera persona a saber-ho".

🔴 #ENDIRECTE | "el president m'ha dit que quan tinga pressa la decisió seré la primera persona a saber-ho".





Podem també desitja l'avançament electoral

Des del PSPV, i amb el suport de la direcció del PSOE, confirmat aquest matí pel secretari d'organització, José Luis Ábalos, han defensat la necessitat d'avançar les eleccions per aprofitar la mobilització del 28-A i han reclamat a Compromís que prioritzi l'objectiu de garantir una majoria d'esquerres més enllà de quins són els partits beneficiats. Els socialistes addueixen que les formacions progressistes només aconsegueixen un gran resultat si s'assoleix una alta participació, una mobilització que al PSPV creuen que no es produirà en la convocatòria del 26 de maig per l'esgotament de la ciutadania davant de dues cites electorals tan seguides.

Més amagat en el discurs del PSPV queda el seu desig d'aprofitar el ganxo electoral de Pedro Sánchez i l'anhel que molts valencians triïn la mateixa papereta en l'urna del Congrés de Diputats i les Corts Valencianes. Una il·lusió que també comparteixen a Podem, que, conscients que la seva força no es troba a la federació valenciana ni tampoc en la seva escassa implantació municipal, confien que la figura de Pablo Iglesias els ajudi a aturar la pèrdua de suports que pateixen des de fa mesos.

Notícia agredolça per al valencianisme polític

Com a conseqüència de l'avançament electoral, el País Valencià iniciarà, com ja fan la resta de nacionalitats històriques –Catalunya, el País Basc, Galícia i Andalusia–, un calendari electoral diferenciat de la resta d'autonomies. De fet, aquesta opció havia estat adduïda per Puig durant l'últim any de manera repetida per justificar un possible avançament electoral. Aquesta opció suposava atendre una de les reivindicacions tradicionals del valencianisme polític, que durant anys ha reclamat que es diferenciï el debat estatal de l'autonòmic. L'assoliment d'aquesta fita, però, s'ha convertit en una notícia agredolça per als nacionalistes valencians, que, per disposar d'unes eleccions diferenciades de la resta de comunitats autònomes a partir de la pròxima legislatura, aquest any hauran de demanar el vot en una campanya electoral en la qual els focus mediàtics estaran centrats en els debats i líders estatals. Qui més clar ha estat en verbalitzar aquesta contradicció ha estat l'alcalde de València i dirigent de Compromís, Joan Ribó, que ha lamentat que Ximo Puig avanci les eleccions autonòmiques per fer-les coincidir amb els comicis estatals. "És la pitjor aplicació del dret" del president, perquè en lloc de diferenciar-les "posa [les eleccions autonòmiques] junt a unes eleccions generals", ha conclòs Ribó.