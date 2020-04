El govern valencià rectifica i permetrà l'accés a la sala de parts als acompanyants de les dones embarassades

"Sents una gran soledat, perquè ningú t'acompanya i perquè la teua parella s’ho està perdent. Et manca la possibilitat de compartir eixe moment tan especial i és una tristesa que se't queda a dins i que no se'n va". Testimonis com el de Laura Julve, una dona valenciana de 36 anys de Benicàssim que no ha dubtat a explicar a l'ARA com ahir dilluns va viure amb un sentiment agredolç el naixement de la seva filla Carmen, sumats a les crítiques de l'Associació de Comares i del Col·legi d'Infermeria del País Valencià, han provocat que en tan sols quatre dies la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública hagi rectificat i hagi decidit permetre l'accés a les sales de dilatació i de part als acompanyants de les dones embarassades.

El document, al qual ha tingut accés en exclusiva l'ARA, el farà públic dimecres al matí el govern valencià, i estableix que el pare o acompanyant de la mare podrà estar present a l'habitació de planta, com ja succeïa fins ara, però també a la sala de dilatació i de part, on se'ls havia negat l'accés des de diumenge. Ho hauran de fer, això sí, amb mascareta, guants, equip de protecció i a una distància d'un metre i mig del personal sanitari en el cas de la sala de parts. L'única possibilitat per negar l'accés del progenitor o de l'acompanyant serà un resultat positiu en la prova de coronavirus que se'ls realitzarà prèviament. En aquest moment hauran d'abandonar el centre sanitari, però podran ser substituïts per una altra persona.

La resolució, que s'ha difós entre els diferents departaments sanitaris a última hora d'aquest dimarts, arriba mentre la Laura i Millán Martínez, el pare de la petita Carmen i del seu germà Mario, de sis anys, es troben encara a l'habitació de l'hospital la Fe de València a la qual no ha pogut accedir cap familiar més com a conseqüència de les restriccions imposades per la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per evitar més contagis de coronavirus. Des d'allí, aquest home de 39 anys nascut a Lleó destaca "la impotència, resignació i incertesa" amb la que va viure el part de la seva filla davant la impossibilitat d'accedir, ni tan sols, a l'habitació de planta per esperar allí la Laura i la Carmen. Ho hauria pogut fer si el resultat de l'anàlisi de covid-19 a què havien sotmès la mare hagués arribat a temps, però ho va fer mitja hora abans del naixement de la petita.

De tot, Millán se'n va assabentar a la vivenda que comparteix amb la seva parella, on es va traslladar per esperar el naixement de la Carmen. Des d'allí va seguir el part a través de les fotografies i les telefonades amb vídeo amb les quals, en alguns moments, es podia comunicar amb la Laura; aquesta opció sí, autoritzada per la conselleria com a mesura compensatòria.

"Ens alegrem pels altres pares, però ens fa ràbia que ens haja tocat a nosaltres. L'únic consol que tenim és poder haver ajudat a apinyar perquè la conselleria canviés la seva decisió", explica la Laura en ser avisada per aquest diari del canvi de protocol del govern valencià. "Ja no hi podem fer res, com a mínim hem ajudat", conclou resignada.