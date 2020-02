Una multitudinària manifestació reclama a València una llei de preus mínims per al camp

Milers de llauradors i treballadors del sector agrari i centenars de tractors han col·lapsat aquest divendres el centre de València per demanar mesures que pal·liïn els reduïts preus que reben pels seus productes i que, segons afirmen els manifestants, estan abocant el camp valencià a una situació "límit".

La protesta, encapçalada per una gran pancarta amb el lema "Prou d'enganyar els agricultors i ramaders" , l'han convocat les principals organitzacions del sector i ha esdevingut la mobilització més nombrosa dels últims anys. Els manifestants han aprofitat la protesta per tornar a reclamar una llei de cadena alimentària que fixi uns preus mínims i que eviti la venda dels fruits per sota del seu cost de producció.

La majoria dels assistents han sigut petits propietaris que han mostrat el seu malestar portant creus amb taronges i crespons negres i pancartes amb lemes com "L'agricultura se'n va a la sepultura" o "Ho hem perdut tot, fins i tot la por". Entre ells, José Manuel Latorre, un llaurador d'Albalat de la Ribera (Ribera Alta), ha posat veu a l'envelliment que pateix el sector agrari i la seva poca rendibilitat. "Estem venent [les taronges] més barat que fa 40 anys. Cobre una pensió de 640 euros i encara hi he d'afegir diners per mantenir dos petits camps que tinc", ha denunciat.

Canvis en la política agrària de la UE

En la mateixa línia que els manifestants, els portaveus de les organitzacions agràries han exigit que els acords internacionals incloguin obligacions recíproques en l'àmbit econòmic, social i mediambiental per als països exportadors. "Cal que existeixi una competència en igualtat de condicions", ha defensat Cristóbal Aguado, president de l'Associació Valenciana d'Agricultors.

També s'ha mostrat molt crític el secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris, que ha reclamat que la política agrària de la Unió Europea afavoreixi els llauradors professionals i no els grans propietaris. Peris també ha demanat canvis en l'etiquetatge dels productes que facilitin la identificació de la seva procedència, així com sancions més contundents per als exportadors que incompleixin la normativa.