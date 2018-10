La periodista Núria Cadenes denuncia que una metge s'ha negat a atendre-la per parlar en valencià

En aquesta ocasió ha estat una periodista que, acostumada al focus mediàtic, no ha dubtat a fer pública la discriminació lingüística que assegura que ha patit. Un coratge que segur que molts altres ciutadans del País Valencià no aconsegueixen reunir per denunciar les intimidacions que, en ocasions, han de suportar quan pretenen utilitzar la seva llengua amb normalitat.

La protagonista d'aquesta nova denúncia és la també escriptora Núria Cadenes, que aquest matí ha publicat al seu compte de Twitter que la metge que hauria d'haver-la atès s'hauria negat a fer-ho perquè la periodista pretenia "parlar en valencià". Un fet pel qual Cadenes ja ha interposat una queixa al centre de salut, que en els propers dies farà extensiva al Síndic de Greuges, l'Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana i la mateixa conselleria de Sanitat.

Segons el relat de la periodista, la consulta ha durat dos minuts, durant els quals la facultativa ha decidit no atendre-la donat que Cadenes s'ha negat a canviar de llengua, un fet que justifica "perquè el seu deure és entendre el valencià". "És una situació molt desagradable, perquè has de sumar a la preocupació que suposa anar al metge, un mal tracte i una conculcació de drets. I el meu cas no és el pitjor, perquè jo ja hi estic acostumada i em sé defensar, però segur que hi ha molta gent que ha de patir la mateixa situació i que acaba resignant-se".

Quan se sumen incompetència i supremacisme lingüístic, el resultat sempre és una combinació perillosa. Si qui ho fa exerceix a la sanitat pública, és gravíssim. Avui 1 metgessa s'ha negat a atendre 1 cita concertada xquè 'habla en valenciano'. Avui. Ara poso denúncia, @GVAsanitat pic.twitter.com/8OqzHRb0N3 — núria cadenes (@ncadenes) 16 d’octubre de 2018

Un element cridaner que ha compartit Cadenes ha estat que la facultativa hauria afegit a l'expedient de la pacient que "parla valencià", i que ho hauria fet en el camp del concepte "anamnesi", que recull la història clínica d’un malalt, així com els seus antecedents familiars, fisiològics o patològics. Sobre aquest fet, Cadenes ha ironitzat que ara preguntarà "com es cura" parlar en valencià.

La també llibretera ha rebut el suport d'entitats com la Plataforma per la Llengua al País Valencià, que s'ha oferit a ajudar-la a denunciar els fets, igual que el del director general de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, que ha aprofitat el cas per defensar la utilitat de l'Oficina de Drets Lingüístic creada per l'actual Consell amb l'oposició de Partit Popular i de Ciutadans.

Per a casos com aquests la @generalitat es va dotar de l'Oficina de Drets Lingüístics que posem ara mateix en alerta. És la nostra obligació com a administració ➡️garantir que ningú puga ser discriminat per raó de llengua



Oficina de Drets Lingüístics: https://t.co/OIIUAKqAlC pic.twitter.com/7zyUeXfS3X — rubentrenzano (@rubentrenzano) 16 d’octubre de 2018

La denúncia de la periodista barcelonina resident al País Valencià se suma a altres d'anteriors com la d'una ginecòloga que va amenaçar una pacient de no atendre-la si li parlava en valencià.