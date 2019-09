La líder de Vox a Elx acusa el seu exmarit per agressió però critica que s'activi el protocol de violència de gènere

La portaveu de Vox a l'Ajuntament d'Elx (Baix Vinalopó), Amparo Cerdá, ha lamentat que s'activés el protocol contra la violència de gènere després que acudís a una comissaria per denunciar una suposada agressió a mans del seu exmarit. Segons va relatar dimarts en una conferència de premsa, el 3 de maig passat es va dirigir a la comissaria de la Policia Nacional per presentar la denúncia "per agressió" contra el seu exmarit "el mateix dia que es va produir", si bé va lamentar que, "inevitablement, aquesta denúncia que volia interposar per agressió" va derivar en una actuació contra la "violència de gènere, perquè la llei està estipulada així".

"Malgrat la meva insistència en què es tractava d'una agressió física puntual, no podem anar en contra de les lleis que ens deriven a violència de gènere", ha assenyalat la portaveu de Vox a Elx, que, a més, ha mantingut: "És evident que als jutjats s'han produït filtracions interessades i que hi ha persones que volen atacar-me personalment a mi, cosa que considero d'extrema gravetat perquè, a més de vulnerar la llei de protecció de dades, perjudica inevitablement totes les persones que intervenen en el procediment i, per descomptat, la meva família i els meus fills".

Amparo Cerdá ha reivindicat el dret "a la presumpció d'innocència de l'home, ja que la dona es converteix en víctima només començar a parlar, i la manipulació que es fa de la situació que es converteix en el que la llei dictamina per endavant, independentment dels fets i de la situació, cosa que converteix sistemàticament en víctima la dona i en agressor l'home".

Així mateix, ha defensat que en el procés de divorci seguit amb el seu exmarit ha "renunciat a tot dret" que la llei li atorga pel sol fet d'interposar la denúncia". I ha afegit:" No m'he vist beneficiada en cap aspecte en el procés de divorci per aquesta denúncia. Soc coherent amb el meu pensament i amb el meu partit, en cas contrari seria una traïció a mi mateixa"." Qualsevol altra lectura que es faci de la denúncia és una falta a la veritat i la realitat dels fets", ha afirmat Amparo Cerdá, que ha subratllat que es considera "víctima d'una agressió física".