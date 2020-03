La residència d'Alcoi, amb 26 morts, continua sent el principal focus de coronavirus al País Valencià

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha reconegut aquest dimecres la necessitat d'esbrinar les causes de la virulència del brot de coronavirus que afecta la residència d'avis DomusVi d'Alcoi, on ja s'han registrat 26 de les 41 defuncions que han patit els geriàtrics del País Valencià. Barceló ha assenyalat que el seu departament està analitzant els resultats de les mostres fetes als residents i als treballadors per intentar determinar quin ha sigut l'origen del contagi i perquè ha sigut tan letal.

La consellera també ha admès que, juntament amb el geriàtric d'Alcoi, on la situació és especialment delicada, la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública també està posant especial atenció en l'evolució de la residència Santa Elena, de Torrent, on ja s'han produït sis morts.

Tot i que amb molt menys impacte que als geriàtrics d'Alcoi i Torrent, a hores d'ara ja són 45 les residències d'ancians del País Valencià en les quals s'han produït positius. Les últimes dades xifren en 181 els avis contagiats i en 66 els treballadors que pateixen la malaltia. I cal sumar-hi 326 empleats que estan en quarantena.

De fet, davant la proliferació de casos als geriàtrics, que ara fa uns dies van arribar a suposar un terç dels positius del País Valencià, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública ha assumit la gestió temporal de totes les residències, tant públiques com privades, que han passat a dependre de l'hospital que tenen més a prop.

El 91,4% de les persones mortes tenien més de 75 anys

L'especial atenció als geriàtrics per part de l'administració persegueix protegir el col·lectiu que més està patint la pandèmia. Així ho corroboren les dades del govern valencià, que destaquen com el 91,4% de les persones mortes per coronavirus al País Valencià tenien més de 75 anys.

Pel que fa a la xifra d'afectats, el 45% dels ciutadans contagiats pel virus tenen entre 30 i 60 anys. El segon grup més sensible és el de les persones que tenen entre 60 i 80 anys, amb un 33%. Per contra, els grups amb menys contagis són els dels ciutadans de més de 80 anys, amb un 14%, i el de menors de 30, amb un 8%.

Gairebé el doble de contagis que dimarts

Igualment greus són les dades que reflecteixen com el nombre de contagis gairebé s'ha duplicat aquest dimecres amb 449 nous positius (dimarts en van ser 266), un creixement que eleva la xifra de contagis a 2.616. Més estable es manté el nombre de víctimes, que ha crescut en 28 (dimarts en van ser 25), fins a 143 defuncions.