Un bomber resulta ferit a un incendi forestal al País Valencià

Un bomber ha resultat ferit avui en les tasques d'extinció d'un incendi forestal a Culla (Alt Maestrat), segons ha informat el servei d'Emergències de la Generalitat Valenciana, que no ha determinat, de moment, la gravetat de l'incident. Per atendre el ferit, i a més del SAMU (Servei d'atenció Mèdica d'Urgència) que es troba al lloc del foc, un helicòpter medicalitzat s'està desplaçant fins la zona per traslladar el bomber a l'Hospital la Fe de València.

El ferit és un bomber professional que pertany a una agrupació de voluntaris de Morella (els Ports) que ha quedat atrapada mentre intentava accedir a unes masies.

540x306 Un vehicle de bombers afectat per les flames de l'incendi de Culla. / DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ Un vehicle de bombers afectat per les flames de l'incendi de Culla. / DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

El foc, que crema des de les 14.00 h, afecta una zona de matoll, pi i cultius abandonats i que està allunyada de la població de Culla, amb prop de 500 habitants, però que ha provocat que es desallotgin una vintena de masies.

A la zona s'hi han registrant ràfegues de vent del nord-oest que superen els 70 quilòmetres per hora, tot i que l'Agència Estatal de Meteorologia ha informat que durant les pròximes hores s'espera que minvi la intensitat. De fet, a partir de les 18.00 h les ràfegues han deixat de superar els 50 quilòmetres per hora.

540x306 Dos bombers lluitant contra el foc a l'incendi a Culla. / GENERALITAT VALENCIANA Dos bombers lluitant contra el foc a l'incendi a Culla. / GENERALITAT VALENCIANA

La força del vent ha impedit la participació en els treballs d'extinció dels mitjans aeris que s'han hagut de retirar en dues ocasions després de diversos intents. Des del Consorci Provincial de Bombers de Castelló han assegurat que s'estan reforçant els mitjans terrestres i en total s'han desplegat nou unitats de bombers.