El número dos dels socialistes valencians considera un "disbarat" l'aplicació de l'article 155

El vicesecretari general del PSPV, Manolo Mata, ha considerat que és un "disbarat" la possible aplicació de l'article 155 plantejada pel govern espanyol de Mariano Rajoy. El també portaveu socialista a les Corts Valencianes ha tornat a demostrar la seva contundència verbal, i durant la seva participació en un debat televisiu, ha afirmat que "anem camí d'una catàstrofe institucional".

Per a Mata, i en consonància amb la línia plantejada pels socialistes espanyols, la solució passa per la convocatòria d'unes eleccions, un escenari que el portaveu al Parlament valencià no evitarà que "algun dia Catalunya hagi de votar sobre la seva relació amb Espanya. El que no acabo d'entendre és per què es prenen mesures davant una cosa que no existeix. Si no hi ha declaració d'independència, no hi ha d'haver 155".

El dirigent del PSPV també ha defensat que Pedro Sánchez ha adoptat un "posicionament institucional" per "resituar-se com a home d'estat" que, tot i no representar "les dues ànimes" dels socialistes valencians o balears, sí que compta amb el suport del "90% de les federacions" del partit a nivell estatal, al qual el PSPV "no s'oposarà, entre altres raons perquè és una decisió ja presa i molt meditada. Una altra cosa és que nosaltres, com a dirigents polítics, diguem allò que pensem. Ara bé, el PSPV haurà de donar suport al PSOE, fins i tot quan s'equivoqui, en situacions com aquesta".