Un testimoni afirma que la trama de la Gürtel es va repartir 3 milions d'euros amb la visita del papa Benet XVI a València

L’agent de la Policia Nacional que va dirigir la investigació del cas Gürtel ha declarat en el judici que té lloc a l’Audiència Nacional per avaluar les possibles irregularitats en l'organització de la visita del papa Benet XVI a València l'any 2006 i ha confirmat que la xarxa corrupta es va repartir tres milions d'euros gràcies a l'adjudicació d'un contracte de més de set milions per a la instal·lació de pantalles i equipament de so per facilitar el seguiment del 5è Encontre Mundial de les Famílies.

Segons la Fiscalia Anticorrupció, i segons van confessar deu dels acusats, els beneficiaris d’aquests fons haurien sigut els principals acusats en el judici: l'exdirector de la Radiotelevisió Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, els líders de la Gürtel (Francisco Correa, el seu número dos, Pablo Crespo, i la seva mà dreta al País Valencià, Álvaro Pérez, el Bigotes) i el considerat blanquejador del grup i exvicepresident de Repsol YPF Jose Ramón Blanco Balín.

El responsable policial ha assenyalat que, segons es desprèn de l'agenda de Pablo Crespo, el benefici que va obtenir la trama va ser de tres milions d'euros, un cop descomptat el cost real dels proveïdors que es van encarregar del muntatge. L’agent ha afegit que el document especifica el repartiment d'aquest benefici amb sigles: el 30% per a P. (Francisco Correa), el 21% per a P. (Pablo Crespo), el 16,67% per a A.P. (Álvaro Pérez), el 16,67% per a Peter (Pedro García Gimeno) i el 9% per a R. (Ramón Blanco Balín).

El testimoni també ha relatat que Pablo Crespo va escriure en la seva agenda anotacions de reunions per preparar les gestions a fer per aconseguir aquesta adjudicació. En concret, ha indicat que va posar de manifest la posició avantatjosa que tenia Álvaro Pérez per la seva relació amb càrrecs públics de la Generalitat Valenciana com l’aleshores vicepresident del Consell, Víctor Campos, i el secretari general del Partit Popular autonòmic, Ricardo Costa.

L’agent també s'ha referit a un dels enregistraments fet per l'exregidor del PP del municipi madrileny de Majadahonda, José Luis Peñas, en relació a una reunió en la qual va participar amb Correa, Crespo i altres persones relacionades amb les empreses de la trama. El número de la Policia Nacional ha explicat que en la trobada van parlar del viatge d'Álvaro Pérez a Roma per assistir el 24 de març del 2006 a la presa de possessió d'Antonio Cañizares com a cardenal, acte al qual va assistir l’expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Finalment, l’agent ha afirmat que "en una altra conversa qualifiquen Pedro García Gimeno d'amic íntim".