Alp, Puigcerdà i la Seu es mullen per l'esclerosi múltiple

Aquest diumenge tindrà lloc arreu de Catalunya la campanya "Mulla't per l'esclerosi múltiple", organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM). Tal com ha donat a conèixer l'entitat, enguany hi participen unes 150 piscines, tres de les quals a l'Alt Pirineu: la piscina municipal d'Alp, la del poliesportiu de Puigcerdà i la municipal de la Seu d'Urgell. L'objectiu de la campanya és millorar la qualitat de vida de les persones afectades i donar suport a la recerca de l'esclerosi múltiple.

Pel que fa a la capital de l'Alt Urgell, des de l'Ajuntament han destacat que tota la recaptació obtinguda aquest diumenge a la taquilla anirà íntegrament a aquesta campanya solidària. Des de l'organització han deixat clar que totes les piscines participants compleixen les mesures d'higiene i seguretat que marquen les autoritats sanitàries amb motiu de la pandèmia. A banda, també hi ha altres piscines que organitzaran el "Mulla't per l'esclerosi múltiple" al llarg de l'estiu i, per últim, hi ha piscines que han optat per mullar-se en línia i fer aquest any un "mulla't" virtual.