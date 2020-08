Baixa el risc de rebrot a la Seu però creix el nombre de persones confinades

La situació sanitària al nord de l'Alt Urgell comença a millorar, tot i que la zona es manté encara en uns nivells de risc molt alts. Segons les darreres dades ofertes per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el municipi encadena dos dies seguits de baixades tant del risc de rebrot com de la taxa de reproducció de la malaltia. En el primer cas, després d'haver arribat a superar els 800, actualment aquest risc se situa en 693, tot i que encara està molt per sobre del llindar de risc alt, que és 100. En el segon cas, la velocitat segueix sent molt alta, per sobre del recomanable, que és 1, però en les darreres hores ha baixat de 2,63 a 2,15.

El que ha augmentat les darreres hores és el nombre de persones confinades, ja sigui perquè són casos positius de covid-19 o bé perquè són contactes sospitosos. En total, a hores d'ara hi ha 545 persones aïllades a casa, una xifra superior a la de dissabte. En el cas de positius confirmats, en les darreres 24 hores s'han notificat 9 casos nous, que s'han hagut d'aïllar al domicili. Des de l'inici d'aquests brots a la Seu, el nombre total de positius és de 58, entre aïllats i hospitalitzats. Pel que fa a les persones que s'han d'estar a casa mentre es determina si tenen o no la malaltia, en les darreres hores se n'ha confinat a 22 més, en determinar que són contactes de risc. En total, ara mateix hi ha 490 persones aïllades per precaució mentre es determina si són positives.

En relació a les hospitalitzacions, en les darreres 24 hores el Sant Hospital no ha tingut cap ingrés relacionat amb el covid-19, de manera que es mantenen els tres pacients que ja hi havia. Així doncs, dels vuit llits habilitats per pacients d'aquesta malaltia, n'hi ha tres d'ocupats, mentre que els dos llits per a malalts crítics estan buits. A planta hi ha 14 dels 26 llits ocupats.

Empitjora la situació a Cerdanya i l'Aran

La tendència és diferent a Cerdanya i a l'Aran, on en les darreres hores ha crescut el risc de rebrot. En el primer cas, en poques hores la comarca ha passat d'estar en un risc baix, al voltant de 20, a superar el llindar de risc alt i situar-se en 129,42. Segons les darreres dades ofertes pel departament de Salut, actualment a l'Hospital de Cerdanya hi ha tres persones ingressades per covid-19, cap d'elles a l'UCI.

L'Aran, mentrestant, ha passat de risc moderat a alt i actualment el nivell és de 121,29. Pel que fa a les hospitalitzacions, ara mateix hi ha dues persones ingressades a l'Espitau Val d'Aran, una d'elles a l'UCI. Al Pallars Jussà, mentrestant, el risc es manté moderat, amb un lleuger ascens, i se situa en 81,51, i amb cap pacient ingressat per covid-19 a l'hospital de Tremp. El Pallars Sobirà té un risc de rebot moderat, de 58,36 i l'Alta Ribagorça és la comarca pirinenca amb una millor situació, ja que fa més d'un mes que no notifica cap positiu. Al global de l'Alt Pirineu i Aran, en les darreres 48 hores s'han notificat 29 nous casos.