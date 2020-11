Baqueira preveu remuntadors al 100% de capacitat i telecabines amb un màxim de 6 persones

L'estació de Baqueira Beret se suma a la resta d'estacions del Pirineu i ha dissenyat un pla de gestió de les instal·lacions per evitar congestions i garantir les mesures de prevenció marcades en els protocols de seguretat en els espais comuns contra el covid-19. Per això ha format als seus equips i ha adaptat les seves instal·lacions als protocols de seguretat i desinfecció. Des de l'estació han indicat que e n tots els remuntadors es podrà anar al 100% de capacitat per tal d'evitar les aglomeracions a la base de la instal·lació. El telecabina Baqueira, en ser un espai tancat, però ventilat, serà l'únic amb un aforament limitat a un màxim de 6 persones per cabina. Serà obligatori l'ús de la màscara en les cues i els trajectes dels remuntadors.

A banda, l'estació reforçarà la neteja diària de vehicles dels remuntadors amb productes de desinfecció i higiene. Per al pas dels controls, el forfet haurà d'estar situat a la màniga esquerra de la jaqueta. L'objectiu del protocol, indiquen des de l'estació, "és aconseguir que els usuaris de les estacions puguin gaudir dels esports d'hivern de manera segura, aprofitant que aquest tipus d'activitats es practiquen a l'aire lliure i són beneficioses per al benestar de la població".

Per la seva banda, des de l' Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM) ja es va assegurar que els telecadires són un mitjà de transport segur, tenint en compte que els trajectes duren menys de deu minuts, es duen a terme a l'aire lliure i pel fet que els viatgers han d'anar ben protegits. A més, detallen que a l'itinerari es crea un flux d'aire direccional constant cap enrere i que les distàncies entre grups de cadires són, com a mínim, de 15 metres.

Per a tots aquells que adquireixen anualment el forfet de temporada, els responsables de Baqueira Beret proposen la Garantia Covid19 per la qual s'asseguren quinze dies d'esquí aquest hivern per als posseïdors del forfet de temporada BaqueiraPASS general o propietari. En cas d'impossibilitat d'esquiar per motius de la pandèmia, sigui en origen o en destí, o en supòsits de limitació d'aforament a l'estació, podran sol·licitar la devolució dels dies no utilitzats fins a aquests 15 garantits. L'inici de temporada a Baqueira està previst per a la primera setmana de desembre i la fi de temporada per a la primera setmana d'abril, sempre que les condicions de neu i sanitàries ho permetin.

Per la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha previst noves condicions de contractació i cancel·lació per a la compra de productes i serveis a les estacions de muntanya del grup públic. Pel que fa als forfets de temporada, s'ha aprovat una política de compensació als clients d'aquells complexos que no puguin oferir un mínim de 90 dies d'esquí durant la temporada per causes derivades de la pandèmia del covid-19. Així, es preveu el reemborsament parcial o total dels imports satisfets en aquests casos i la mateixa política també s'aplicarà als forfets de dia.