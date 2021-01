La CUP denuncia "amenaces" de talls de llum d'Endesa a 200 famílies de la Vall Fosca

La CUP ha denunciat aquest divendres "amenaces" de talls de llum d'Endesa a 200 famílies de la Vall Fosca, al Pallars Jussà, derivades del fet que el conflicte amb la facturació del preu de la llum "segueix obert". Josep Plasencia, regidor de la CUP a l'Ajuntament de la Torre de Capdella ha recordat que "al cap de quatre anys, la història es repeteix i veïns de la Vall Fosca passen l'hivern sota l'amenaça de talls de llum de la companyia". L'Ajuntament de la Torre de Capdella i diversos veïns de la vall encara tenen dret a beneficiar-se de la tarifa bonificada que es va acordar l'any 1927, com a compensació per les obres de les centrals hidroelèctriques que es van fer a la zona. El conflicte rau en el fet que des de la Vall Fosca creuen que l'IVA de les factures se'ls ha d'aplicar sobre aquesta tarifa bonificada, mentre que Endesa considera que ho ha de fer sobre la tarifa d'últim recurs, fet que encareix les factures.

Plasencia ha explicat que a Endesa li torna a caducar el dret a reclamar la devolució de l'IVA a Hisenda i, per això ha començat "a coaccionar" a les beneficiàries del contracte de 1927, que paguen el consum segons el que hi ha establert en aquest document "i no el que els reclama de forma irregular l'empresa a través del preu de l'IVA", ha assenyalat. El regidor de la CUP ha recordat que alguns veïns ja han iniciat la via del contenciós administratiu contra Endesa i l'Agència Tributària per defensar aquest conveni col·lectiu de 1927.

A banda de fer aquesta denúncia, des de la formació han tornat a assegurar que la mateixa empresa segueix explotant centrals hidroelèctriques amb les concessions exhaurides, incomplint la llei. Des de la central de Capdella, en un acte que ha comptat amb la participació de la candidata de la CUP-G, Dolors Sabater, el cap de llista a la circumscripció de Lleida, Pau Juvillà, ha posat de manifest que hi ha moltes centrals hidroelèctriques que es continuen explotant amb les seves concessions exhaurides i amb la connivència del Govern.

Es tracta d'unes infraestructures productores d'energia "més que amortitzades", segons la CUP, i per aquesta raó defensen que passin a gestió pública perquè asseguren que la llei marca que a partir dels 75 anys d'explotació han de revertir a control públic. Per tot això, els anticapitalistes demanen la "nacionalització del sector energètic" i la "municipalització d'aquestes infraestructures que generen electricitat amb l'aigua de totes".

Endesa nega amenaces i diu que vol seguir negociant

Consultades per l'Ara Pirineus, fonts d'Endesa han negat cap tipus d'amenaça. Han assegurat que el que han rebut els veïns són "comunicats que s'activen quan hi ha un deute acumulat durant més d'un temps determinat". Com que Endesa considera que hi ha un deute pendent, corresponent a la diferència entre el que ells creuen que han de facturar i el que els consumidors de la Vall Fosca creuen que han de pagar, per això envien aquests comunicats. Tot i això, des d'Endesa asseguren que "qualsevol interrupció de subministrament a un domicili domèstic està aturada, ja que la voluntat de la companyia és arribar a un acord de pagament amb l'Ajuntament i els veïns". En aquest sentit, assenyalen que els darrers anys han mantingut diverses reunions per arribar a un acord de pagament "i mantenim aquestes reunions i intercanviem propostes perquè per part nostra segueix havent-hi voluntat d'acord". En relació a l'aplicació de l'IVA, asseguren que "estem parlant d'un tema fiscal i l'únic que podem fer és remetre'ns a la normativa".

Pel que fa a la caducitat de les concessions, des de la companyia es remeten a la Llei d'aigua, de l'any 1986. Asseguren que al text queda clar que les concessions hidràuliques que es van fer sense data de finalització es poden allargar 75 anys més a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei d'aigua. Des d'Endesa, asseguren que aquest és el cas de la Vall Fosca i consideren, per tant, que la concessió no els caduca fins al 2061, és a dir 75 anys després de 1986.