La CUP critica el projecte presentat per millorar Comiols

La CUP Pallars ha criticat el projecte presentat fa uns dies pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per millorar el coll de Comiols, el principal eix que comunica els Pallars amb la Catalunya Central i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En un comunicat de premsa, des de la formació lamenten que han conegut la notícia "amb astorament".

En la nota constaten que en aquest projecte, "el Govern no preveu la necessària millora de l'accés nord a Tremp per la C13 per arribar a l'Hospital del Pallars sense creuar tota la vila, ni la millora del tram sud entre Tremp, Àger i Balaguer per accedir en condicions normals a Lleida i als seus serveis públics, ni la vinculació a l'Hospital d'Aran de les ciutadanes de les Valls d'Àneu". Per la formació, "aquestes absències greus indiquen que les obres anunciades són previstes no per a la millora de la qualitat de vida quotidiana de les pallareses, secularment oblidada i malmesa des de la capital, sinó per a la millora de les arques de les poques i amigues empreses que se'n beneficiaran i que no generen retorn social a la ciutadania pallaresa".

Des de la CUP també demanen al conseller Calvet que detalli per què les obres anunciades tenen un cost previst de 185 milions d'euros "quan les mateixes obres, amb un túnel i un viaducte més, previstes pel conseller Nadal el 2009 tenien un pressupost de 105 milions d'euros". " D'on surten els 80 milions d'euros de més per a una mateixa proposta?", es pregunten.

Des de la formació afegeixen que "davant la crònica manca de visió social global del Govern de torn a l'hora de planejar la inversió pública als Pallars, exigim la destinació immediata de diner públic suficient als Pallars en educació i escoles, generació de treball, salut, transport públic, cultura i biblioteques, habitatge públic i infància". Aquests, consideren, " són els àmbits essencials i efectius ens els quals cal invertir per revertir el despoblament, l'atur i la precarietat, i que són permanentment absents dels anuncis trompeters que periòdicament fan els consellers des del port-balcó de Comiols, que continua esdevenint el punt de màxima aproximació dels càrrecs públics capitalins a la nostra realitat a l'hora de prendre decisions, aprofundint la desigualtat entre les pallareses i la resta de la ciutadania catalana".

Des de la CUP, afegeixen, "veiem molt necessari i urgent repensar una veritable vertebració territorial entre el món rural i l'urbà i entre el Pirineu i l'Aran i la resta del país i que no passi perquè aquests territoris acabin essent l'àrea metropolitana de Barcelona". En aquest sentit, conclouen que la vertebració territorial "no passa per millorar cinc minuts un trajecte fins a Barcelona sinó per fer inversions realment necessàries per interconnectar les comarques pirinenques". En aquest sentit,recorden "la pèssima carretera nacional que entrellaça el Pallars i Ribagorça". També creuen que cal generar diversificació econòmica, defugint del monocultiu turístic, i apropant els serveis públics a la gent que habitem dia a dia aquests territoris per aconseguir tenir un territori viu i on s'hi pugui viure dignament".