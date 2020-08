Defensa canvia de plans a última hora i envia a Toledo a 900 militars

El ministeri de Defensa ha fet un canvi de plans d'última hora i ha decidit que els 900 militars que no podien allotjar-se a la mateixa Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn per fer les proves d'accés al centre s'hauran d'examinar a la base de Toledo. D'aquesta manera, només faran les proves al Pallars 300 aspirants, que no hauran de sortir del recinte pràcticament per a res.



La mesura arriba després que diverses entitats del territori, així com alguns representants polítics, es queixessin pel risc sanitari que creien que suposava l'arribada de 1.200 persones al Pallars en plena situació de pandèmia. Aquestes queixes es van exposar en una reunió celebrada divendres a instàncies de la delegació de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran i es van transmetre a l'Acadèmia i al delegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín . Finalment, aquest dissabte ha arribat la rectificació del ministeri de Defensa.



Aquesta decisió d'última hora, però, ha agafat al Pallars ja a nombrosos militars, que s'hi havien desplaçat uns dies abans que comencessin les proves, que havien d'iniciar-se dilluns. Tal com ha pogut constatar l'Ara Pirineus, alguns d'ells, vinguts de zones molt allunyades, com Ceuta o Andalusia, han intentat en va poder-se examinar a Talarn, tot i estar allotjats fora de la base.



Justament, el fet que no es permeti quedar-se a cap militar que no tingui allotjament a l'interior de l'Acadèmia ha provocat nombroses cancel·lacions hoteleres. En aquest sentit, el president de l' Associació de Professionals de l'Àmbit Turístic del Pallars Jussà ( APAT ), Josep Palau ha mostrat la seva indignació a través de les xarxes socials. En forma de comentari a la notícia avançada per Pallars Digital, Palau ha dit que "ja podeu felicitar a la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, i companyia. Aquesta setmana passaran a pagar del seu sou la factura a tots els allotjaments a qui han cancel·lat reserves".



Des de Compromís per Tremp, mentrestant, han emès un comunicat lamentant que des de l'Ajuntament trempolí "s'hagi creat alarma social davant la vinguda anual d'aspirants a ingressar a l'Acadèmia", i han recordat que el centre "disposa dels seus plans propis de prevenció per garantir la seguretat sanitària". "Davant les pèrdues econòmiques que aquesta decisió suposa per al sector del comerç, l'hostaleria i la restauració, Compromís per Tremp reclama a l'Ajuntament compensacions econòmiques per les pèrdues ocasionades a aquests sectors", han remarcat.



Al comunicat, Compromís també ha posat de manifest que fa setmanes que el Pallars acull a centenars de gent de Lleida i Barcelona que tenen segones residències o vincles familiars a la zona, sense que ningú s'hagi queixat. En aquest sentit, i tenint en compte que "la majoria de campanyes de promoció econòmica articulades pel consistori es basen en atreure turisme d'interior", des de Compromís es pregunten "si l'Ajuntament té previst aplicar algun tipus de control sanitari davant l'eventual augment d'estiuejants de segones residències i de turisme d'interior". Al llarg del dia, l'Ara Pirineus intentarà contactar amb responsables de la delegació del Govern a l'Alt Pirineu i Aran i de l'Ajuntament de Tremp perquè puguin respondre les crítiques que els han fet arribar.

Cases: "Que Compromís reclami els diners a la ministra de Defensa"



Preguntada per l' Ara Pirineus, l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, ha deixat clar que "no ha estat l'Ajuntament qui ha creat alarma social, sinó que aquesta s'ha creat sola". En aquest sentit, ha remarcat que a la reunió que van mantenir divendres, l'únic que van retreure al coronel de l'Acadèmia va ser que tot plegat no s'hagués planificat amb més temps, " justament per evitar que es creés aquesta alarma social i la gent tingués por". Cases ha afegit que "un cop ens van dir que la decisió de fer venir els militars a fer els exàmens a Talarn era irreversible la nostra reacció va ser fer una crida a la calma a la població i demanar que seguissin aplicant les mesures que ja s'estan aplicant: ús de mascareta, rentat de mans i distància social".



En relació a les compensacions econòmiques als sectors turístics perjudicats, Cases ha demanat a Compromís que " ja que van amb el Partit Socialista, que reclamin els diners a la Ministra de Defensa, que és del seu partit i és qui ha pres la decisió de traslladar els militars finalment a Toledo".