Endesa nega les acusacions de la CUP i assegura que garanteix el cabal mínim al Flamissell

Endesa ha negat de ple les acusacions fetes les darreres hores per la CUP, que havia assenyalat a l'empresa per "assecar" el riu Flamissell, al Pallars Jussà, en no respectar el cabal mínim ecològic. Des de la companyia han assegurat que això no és veritat, i que el cabal mínim ecològic no només es garanteix sinó que actualment el volum d'aigua que baixa pel Flamissell és lleugerament superior a aquest llindar.

Així, han recordat que qui regula tota la qüestió fluvial dels rius que desemboquen a l'Ebre és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), que estableix els cabals mínims ecològics de cada riu. Des de la companyia han assenyalat que, en el cas del Flamissell, aquest és de 100 metres cúbics per segon. Des d'Endesa han insistit que ara mateix aquesta quantitat d'aigua s'està més que garantint, almenys a la capçalera del riu, que és on hi ha la central que ells gestionen, la de Capdella.

La companyia també ha volgut deixar clar que ells són responsables del volum d'aigua que hi ha a la capçalera del Flamissell, però han recordat que aigües avall hi ha altres usuaris que agafen aigua per a la seva producció industrial i que després la tornen a abocar al riu. En aquest sentit, han assenyalat que el que passi aigües avall de Capdella no és la seva responsabilitat.