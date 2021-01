La nova base dels GRAE a l'aeroport d'Andorra-La Seu és una excel·lent notícia per tot el Pirineu

Aquesta setmana m'ha sorprès el rebuig que, des del Pallars Sobirà, s'ha generat a la nova base dels Grups d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat que s'ubicarà a l'aeroport d'Andorra–La Seu, actuació que s'engloba dins del projecte Bombers 2025. Els motius de la sorpresa són varis, ja que aquesta base era una reivindicació dels GRAE des de fa molts anys, que fins ara realitzaven 144 km cada dia (i el port del Cantó 2 cops) per anar i tornar de la base a la Seu d'Urgell fins a l'heliport de Tírvia i sobretot perquè la nova base millora molt la cobertura territorial dels rescats de muntanya a tot el Pirineu i reforça la lluita contra els incendis forestals al Pirineu.

Centrant-nos només en el rescat de muntanya, fins ara el Pirineu disposa d'un helicòpter de rescat sense metge ubicat a Tírvia durant l'estiu, uns 100 dies a l'any. La resta de l'any no hi ha helicòpter de rescat al Pirineu, sinó que, en cas de necessitat es desplaça des de Sabadell o d'Olot. Amb aquest acord s'amplia a l'Alt Pirineu la resposta operativa ubicant a la base GRAE un helicòpter de darrera generació amb metge entre les bases de Seu i Tírvia. En funció del risc i de les isòcrones de resposta l'helicòpter estarà ubicat a Tírvia o a la Seu, de tal manera que quan hi hagi 2 helicòpters operatius per a tota Catalunya la base del Pirineu serà la Seu (per donar resposta ràpida a més territori), mentre quan n'hi hagi 3 (durant l'estiu i dies d'alt risc durant tot l'any, els mateixos 100 dies de l'any) la base serà Tírvia.

A efectes pràctics, a partir de la primavera tindrem de forma estructural un helicòpter de darrera generació amb GRAE i amb metge a l'Alt Pirineu i la base bascularà, sempre per motius de cobertura operativa, entre la Seu i Tírvia. El nombre de dies en què l'helicòpter estarà a Tírvia no diferirà gaire del que tenim ara, però la resta de l'any tindrem aquest servei al Pirineu, per a tot el Pirineu.

Com veieu, el Pallars Sobirà no hi perd res i tot el Pirineu -el Pallars Sobirà també- hi guanya molt. Com a pirinencs hem de deixar lluites estèrils entre comarques i defensar plegats els interessos de tots nosaltres, com el manifest unitari signat per tot el món local del Pirineu que demana mesures territorialitzades per fer front a la pandèmia, tenint en compte les dades epidemiològiques (òbviament), però també les demogràfiques i la densitat de població. En les guerres entre comarques hi perdem tots. En les lluites compartides hi guanyem tots, com en aquesta nova base dels GRAE del Pirineu.