Pàrquing de pagament per evitar aglomeracions a la Pica d'Estats

Fer de pagament l'aparcament de la Molinassa. Aquesta és la idea que té el Parc Natural de l'Alt Pirineu per regular l'accés a la Pica d'Estats i evitar-ne la massificació. Tot plegat ho ha apuntat el mateix parc en diverses respostes a les piulades d'aquest cap de setmana en què es difonien les imatges d'aglomeracions a la Pica i a altres espais. A banda de la informació oferta a través de les xarxes, des del parc han confirmat a l' Ara Pirineus que la regulació anunciada aquest cap de setmana es concretaria en aquesta conversió de l'aparcament de la Molinassa en un espai de pagament.

Amb l'equip expert de @inefcat Lleida estudiarem junt amb l'EMD d'Àreu i Ajuntament d'Alins diferents propostes de regulació, entre elles l'aplicació de l'ordre de preus públics per aparcar amb aforament limitat. https://t.co/90wrwMKF5U — Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) September 14, 2020

L'aparcament de la Molinassa és el més proper a la Pica d'Estats i, per tant, és el més utilitzat per aquelles persones que hi volen pujar. Tot i que té una capacitat màxima de 90 vehicles, aquest estiu hi ha hagut dies en què n'hi han arribat fins a 200, que han acabat estacionant a la mateixa pista d'accés. Justament, a l'agost el mateix Parc Natural ja va llençar un crit d'alerta, avisant de les aglomeracions que es produïen gairebé cada dia a l'estacionament.

Des del parc indiquen que l'objectiu de fer-lo de pagament seria doble: d'una banda es filtraria el nombre de vehicles que hi accedirien -i, de retruc, la gent que acabaria pujant a la Pica- i, de l'altra, aquests diners es podrien invertir en millores a la zona. Tot plegat, però, caldrà consensuar-ho amb l' EMD d'Àreu, que és la propietària del terreny de l'aparcament. En aquest sentit, des del parc apunten que podria haver-hi algunes excepcions o descomptes, bàsicament per als veïns del municipi o per a les persones que s'allotgessin a la Vall Ferrera. Sigui com sigui, l'objectiu seria poder concretar aquesta regulació al llarg d'aquesta tardor.

Al Pirineu ja hi ha altres exemples d'espais naturals que atreuen un gran nombre de visitants i que s'han acabat regulant a través d'un aparcament de pagament. És el cas de la banda catalana del congost de Mont-rebei, on s'ha prohibit l'estacionament a uns quants quilòmetres a la rodona de manera que només s'hi pot accedir amb cotxe si hi ha lloc a l'aparcament de la Masieta. L'Ajuntament de Coll de Nargó, mentrestant, fa temps que intenta regular l'accés a les basses del Codó a través d'un aparcament de pagament que limitaria les persones que hi poden haver a l'espai de forma simultània.