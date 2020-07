L'arribada de més de 1.000 militars en plena pandèmia aixeca recels al Pallars

Diverses entitats del Pallars han mostrat la seva preocupació per l'arribada, aquests pròxims dies, d'un miler d'aspirants a suboficials de l'exèrcit espanyol, que faran les proves d'accés a la base de Talarn. En una missiva signada per Òmnium Pallars, l'ANC del Pallars Jussà, el Comitè de Defensa de la República del Pallars i els Consells Locals per la República de Tremp i la Pobla de Segur alerten del risc que això pot suposar en plena pandèmia de covid-19. La carta ja l'han enviat a diverses institucions, com ara els ajuntaments de la zona, el Consell Comarcal del Pallars Jussà o Protecció Civil.

En aquest sentit, assenyalen que l'índex de contagis a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran s'ha mantingut baix fins ara però que, en cas que hi hagi rebrots, els recursos sanitaris són molt limitats i la taxa d'envelliment de la població és molt alta. És per això que alerten del risc que pot comportar l' arribada d'un miler de persones vingudes d'arreu de l'Estat espanyol, algunes d'elles acompanyades de familiars i amics, que pernoctaran en establiments de la comarca. La carta apunta que "un rebrot en aquest context suposaria el desbordament dels serveis sanitaris de la zona i posaria en risc la població que hi viu".

A la missiva, assenyalen que si es desaconsella el trànsit innecessari de persones, "no entenem aquest desplaçament multitudinari". A més, afegeixen que "si la finalitat són unes proves d'accés, cal dir que els estudiants de tot el país han fet exàmens en línia els darrers mesos. A més, la prova de selectivitat per entrar a la universitat, precisament per evitar aquest tipus de desplaçaments, s'ha fet de forma descentralitzada ampliant el nombre de seus a les diferents poblacions amb institut, com és el cas de Tremp".

Els impulsors de la iniciativa també recorden que fins i tot els reis, fa pocs dies, van limitar la seva visita a Catalunya, a Poblet, per evitar possibles propagacions del covid-19. Igualment, el president de la Generalitat, Quim Torra, també ha demanat en repetides ocasions que no es facin desplaçaments innecessaris.

A la carta afegeixen que "s'ha de tenir present que al Pallars som uns 13.000 habitants, i aquests 1.000 aspirants suposen gairebé el 8% de la nostra població. Unes persones que en no poder estar allotjats al recinte militar, es mouran per tota la conca de Tremp". Òbviament, afegeixen, "no ens oposem a l'arribada de turisme de forma esglaonada sempre que es respectin les mesures de seguretat vigents. Però sí que considerem irresponsable l'arribada de 1.000 persones a la vegada per realitzar qualsevol tipus d'acte o activitat". Per tot plegat, demanen que "des dels òrgans competencials en matèria de protecció civil s'evitin aquests desplaçaments, doncs en cas contrari es posa en risc la salut de la nostra població".

Per la seva banda, des de la base de suboficials de Talarn han apuntat, en declaracions a Pallars Digital, que l'arribada d'aquestes persones es farà seguint totes les mesures de seguretat necessàries i que les proves es realitzaran de manera esglaonada.