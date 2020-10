Quarta defunció per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya

L'Hospital de Cerdanya ha notificat una nova defunció al centre, derivada del covid-19. Es tracta de la quarta des que va començar la pandèmia, i la segona en pocs dies de diferència. Tal com ha informat l'hospital, es tracta d' un home de 95 anys, veí de Puigcerdà. Ara mateix al centre hi ha dues persones hospitalitzades per covid-19 i dos pacients més pendents de diagnòstic. Pel que fa a la situació epidemiològica de la comarca, aquesta ha millorat en relació a divendres, segons les dades ofertes per Salut. Així, el risc de rebrot ha passat de 1.015 a 727, tot i que segueix estant molt alt. Pel que fa a la velocitat de contagi de la malaltia (Rt), ha baixat de 2,26 a 2,05. Recordem que si està per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que es considera que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona.

A l' Alt Urgell, mentrestant, el risc ha pujat respecte a divendres, passant de 633 a 896, igual que l'Rt, que ha crescut d'1,42 a 1,63. On més s'ha notat la pujada durant el cap de setmana ha estat a la Seu d'Urgell, que ha sobrepassat la barrera dels mil. Ara mateix, i després d'una petita baixada respecte a les darreres hores, el risc a la capital alturgellenca se situa en 1.245, mentre que l'Rt és d'1,65. Recordem que al Sant Hospital s'hi va detectar la setmana passada un brot de covid-19 i això fa que 12 dels 16 llits habilitats per a pacients positius estiguin ocupats, així com 2 dels 10 que es van preparar per aïllar possibles positius.

La situació també ha empitjorat força les últimes hores al Pallars Sobirà. Si divendres el risc era de 389,06, ara és de 809, mentre que l'Rt ha pujat de 2,29 a 3,17. Ara mateix, i segons dades de Salut, hi ha dues persones de la comarca ingressades a l'hospital per covid-19. A l' Alta Ribagorça, mentrestant, el risc ha pujat de 291,46 a 389 i l'Rt ha escalat de 2 a 2,23.

Per contra, la situació millora força al Pallars Jussà, que està a punt d'abandonar el risc alt i passar a moderat. Concretament, baixa de 219,52 a 108, mentre que l'Rt cau per sota de la barrera de l'1, passant d'1,11 a 0,59. A l' Aran, mentrestant, la situació també millora, tot i que el risc encara és molt alt. Així, passa de 524,15 a 438, mentre que l'Rt cau d'1,95 a 1,51. Segons Salut, ara mateix hi ha dues persones de la vall ingressades per covid-19.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot baixa respecte a divendres, passant de 561,18 a 554, igual que l'Rt, que passa d'1,67 a 1,58. Pel que fa als nous positius, aquests últims dies se n'han detectat 64 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 1.608.