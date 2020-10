Tercera defunció per covid-19 al Sant Hospital des de l'agost

En les últimes 24 hores ha mort una altra persona al Sant Hospital de la Seu d'Urgell per afectacions derivades del covid-19. Així ho recullen les dades facilitades diàriament per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, que assenyalen que aquesta és la tercera defunció al centre hospitalari des del mes d'agost per aquesta causa.

Pel que fa a la situació epidemiològica al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, en les últimes 24 hores el risc ha baixat, passant de 275,97 a 256,50. Segons les darreres dades ofertes per Salut, la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) també ha baixat d'1,10 a 1,03. Recordem que si es manté per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 infecta a més d'una persona. En les últimes 24 hores també s'han notificat 5 nous positius de covid-19, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 1.359.

Per comarques, la que presenta més risc segueix sent l' Alt Urgell, tot i que les xifres baixen. Així, passen de 512,83 a 493,06, mentre que l'Rt cau de 2,04 a 1,96. A la Seu d'Urgell, i segons les dades del mateix Ajuntament, el risc ha passat de 672 a 630 i l'Rt ha baixat de 2,04 a 1,96.

La segona comarca amb més risc és el Pallars Jussà, que ha passat de 307,25 a 330,88 i que ara mateix és l'única de l'Alt Pirineu i Aran on puja el perill. L'Rt, mentrestant, segueix disparada, passant de 3,10 a 3,33. En les últimes 24 hores, i segons Salut, s'ha produït un ingrés per covid-19 a l'Hospital del Pallars. Al Pallars Sobirà, mentrestant, el risc es manté igual, en moderat, a 43,77 i l'Rt no es mou de 0,86.

Pel que fa a Cerdanya, el risc hi segueix baixant i passa de 372,11 a 312,91, mentre que l'Rt cau de 0,80 a 0,69. Ara mateix, i segons el mateix centre, a l'Hospital de Cerdanya hi ha 3 persones ingressades per covid-19 i 2 més pendents de diagnòstic.

A l' Aran la situació també millora i el risc baixa de 193,43 a 159,42, mentre que l'Rt passa de 0,69 a 0,55. Segons Salut, es mantenen 2 persones del territori ingressades per covid-19. Finalment, l' Alta Ribagorça es manté en situació de risc zero.