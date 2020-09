Cal Tomàs de la Pobla de Segur rep dues estrelles als Great Taste Awards 2020

L'empresa familiar de la Pobla de Segur Cal Tomàs ha estat premiada pel Great Taste, el club gastronòmic exclusiu de productes alimentaris delicatessen. L'entitat acaba de fer públics els premis 2020 del certamen, que se celebra des de fa 26 anys a Anglaterra, i que es consideren els Oscar de productes i begudes a nivell internacional. Entre els 12.777 productes jutjats aquest any, provinents de 106 països, Cal Tomàs ha rebut dues estrelles per a dos dels seus productes emblemàtics: les Minisecallonetes del Pirineu i l'Hamburguesa ecològica, elaborada amb carn vacuna del seu propi bestiar ecològic.

La Minisecalloneta l'han descrit com "un producte excel·lent, de condiment equilibrat i greixos nets. Deliciós". L'hamburguesa, mentrestant, l'han descrit com "una hamburguesa molt ben aromatitzada amb un picat molt aconseguit per gaudir d'un sabor carnós agradable en boca". És el tercer any que l'empresa familiar de la Pobla de Segur es presenta al certamen celebrat a Anglaterra i en les tres edicions ha estat premiada. Els productes guardonats en altres edicions són el "txuletón" de vaca vella ecològica, el cap de llom curat, la llonganissa crua, el xolís del Pirineu i el confitat de costella de porc.

Des de Cal Tomàs han destacat que " rebre aquests guardons suposa un reconeixement a la qualitat i a l'artesania a nivell mundial, i també un reforç per al valor de venda tant per al mercat nacional com en l'internacional en què Cal Tomàs es va iniciar fa cinc anys". També han recordat que "els premis Great Taste es consideren l'acreditació més reconeguda per a artesans i productors alimentaris especialitzats de tot el món". Els productes premiats s'etiqueten amb el segell d'excel·lència, distintiu que Great Taste proveeix i que té validesa per a tres anys.

Jutjats a cegues per 144 reconeguts paladars -crítics d'alimentació, xefs, restauradors i productors, així com escriptors i periodistes gastronòmics- els productes es puntuen tenint en compte sabor, combinació d'ingredients, textura i olor sense el coneixement de packaging o marca. El jurat d'aquest any ha comptat amb reconegudes personalitats de la gastronomia com la cuinera, escriptora i campiona d'aliments sostenibles, Melissa Hemsley, la cuinera, escriptora, estilista i veu de cuina vegetariana moderna, Anna Jones, el xef espanyol, José Pizarro, Kavi Thakrar de Dishoom, l'escriptor i cuiner, Xanthe Clay, la fornera i autora, Martha Collison, així com compradors d'aliments de Selfridges, Fortnum & Mason i Waitrose.

Cal Tomàs és una empresa familiar que fa quatre generacions que es dedica a la ramaderia i a l'elaboració d'embotits de porc. Les seves vaques pasturen pels prats i les muntanyes del Pallars. Seleccionen les races més preuades i alimenten els vedells amb farratges i cereals que ells mateixos cultiven, donant el resultat d'una carn natural, ecològica i d'alta qualitat. Per als embotits de porc, seleccionen les millors carns, respectant els processos de curació i cocció i embotint amb tripa natural. La seva carn i els embotits formen part dels plats dels restaurants reconeguts i xarcuteries de prestigi.