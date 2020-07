Tres detinguts a la Seu per amenaçar una persona que havia fet compres amb microcrèdits

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 32, 46 i 53 anys i veïns de Cerdanyola, Gavà i Terrassa, com a presumptes autors dels delictes d'estafa i extorsió. L'arrest va tenir lloc el 2 de juliol passat, després que a mitjans de juny un veí de la Seu d'Urgell denunciés que havia anat adquirint objectes a comercials que es personaven al seu domicili i que pagava aquestes compres amb microcrèdits. Tot i això, l'agost de l'any passat va rebre la visita d'unes persones que li van oferir avançar part dels diners per estalviar-se interessos. Posteriorment, va realitzar pagaments en metàl·lic i també li van donar l'opció de retornar objectes a canvi d'abonaments, fins a adonar-se que les quotes no es rebaixaven.

En el moment de sospitar que podria haver estat una víctima d'estafa, els detinguts l'haurien amenaçat i intimidat, a més d'exigir-li més diners en metàl·lic. En les visites a casa seva, on el denunciant viu sol, li haurien dit que anirien a veure al responsable de l'empresa on treballa per explicar els seus deutes, que li traurien de la nòmina i que el col·locarien a la llista de morosos. Davant aquestes pressions, i en sentir-se intimidat, va anar pagant fins a sumar un total de 30.450 euros, xifra que se situa molt per sobre del que havia finançat, a banda del valor dels objectes que els havia entregat.

La investigació va poder determinar la identitat de les tres persones, totes amb antecedents per fets de la mateixa naturalesa. Tot apunta que aquestes persones tindrien contacte directe amb comercials que realitzen el porta a porta i que deriven a financeres els pagaments. Donada la permeabilitat de la víctima i el seu aïllament, van aprofitar per estafar diners en base els seus deutes. El cas continua obert i no es descarten noves imputacions. Els tres detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.

Denunciats per no respectar el medi natural

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra també han donat a conèixer que han denunciat un grup de conductors de motocicletes per no respectar el medi natural. Tal com han explicat a través de les xarxes socials, els fets han tingut lloc a l'interior del Parc Natural de l'Alt Pirineu.