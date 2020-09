Tretze quilòmetres de cua entre Adrall i la frontera amb Andorra

El pont de la diada nacional de Catalunya està provocant retencions de fins a 13 quilòmetres aquest divendres al matí entre Adrall i la frontera hispanoandorrana, segons informa el departament de Mobilitat andorrà. Les cues han començat a partir de les 9 del matí i a les 12 encara continuaven. Ara bé, un cop a Andorra, només hi havia petites retencions a l'entrada de Sant Julià de Lòria. Les cues començaven a la població alturgellenca d'Adrall, a la C-14, i continuaven fins a Andorra per l'N-145, entre la Seu d'Urgell i el punt fronterer del riu Runer.



Aquestes cues d'aquest divendres al matí s'han de sumar als vehicles que ja van entrar a Andorra aquest dijous al vespre, així que el departament de Mobilitat andorrà preveu que diumenge a la tarda es tornin a reproduir les retencions però en sentit contrari, dia en què els catalans que hauran passat el pont a Andorra hauran de tornar a casa, ja que el dia següent comença l'escola a Catalunya.



A més, segons informa el Servei Català de Trànsit, es mantenen 15 km de trànsit lent amb aturades fragmentades a la C-16 entre Gironella i Cercs, just abans del túnel del Cadí, l'accés a la Cerdanya.