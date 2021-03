La Seu aixeca les restriccions en millorar les dades epidemiològiques al municipi

La Seu d'UrgellL'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha decidit aixecar a partir d'aquest divendres les mesures restrictives al municipi al millorar les dades epidemiològiques de covid-19. L'alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, ha remarcat al respecte que "gràcies a l'aplicació de les restriccions i la col·laboració ciutadana s'ha pogut revertir la tendència a l'alça, molt perillosa, que tenien les dades de covid-19 en els darrers quinze dies". "Avui tenim unes xifres d'incidència clarament a la baixa, i això ens permet tornar a la normalitat, podem aixecar les restriccions municipals que vam haver d'imposar fa dues setmanes i tornem a les mateixes restriccions que presenta tot Catalunya", ha afegit Fàbrega.

A dia d'avui, a la Seu d'Urgell l'índex de risc de rebrot és de 465.11, amb una taxa de transmissió de 0,81, i un sol pacient ingressat al Sant Hospital. Davant de la millora de les dades Covid-19, l'alcalde de la Seu ha manifestat que "estem contents, sobretot perquè s'ha frenat l'increment d'ingressos hospitalaris així com l'augment de positius, gràcies a que tothom ha fet el que tocava en aquesta situació difícil, i s'ha pogut aturar".

Malgrat la millora de la situació epidemiològica, Jordi Fàbrega recorda que "tothom actuï amb responsabilitat, sobretot durant les vacances de Setmana Santa, que tothom segueixi sent conscient que el virus està entre nosaltres, que continua afectant a gent, i que per això cal complir al màxim totes les mesures com disminuir la interacció social, i que els contactes que tinguem fora de la nostra bombolla cal mantenir la distància entre persones, portar mascareta, higiene de mans, i si és possible, a l'aire lliure".

Així doncs, l'aixecament de les mesures restrictives comporta poder tornar a realitzar les activitats extraescolars, la celebració de competicions esportives i les activitats esportives extraescolars, l'obertura de les escoles de música, art i dansa i sales d'exposicions, així com totes les instal·lacions esportives municipals. També a partir d'aquest divendres es poden portar a terme tots els actes culturals i es reobren els parcs infantils.