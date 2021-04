Auance era campanha de vacunacion contra eth covid-19 ena Val d'Aran

Vielha e MijaranEra campanha de vacunacion contra eth covid-19 auance ena Val d'Aran en tot seguir eth plan de vacunacion establit peth Departament de Salut dera Generalitat de Catalunya. Enquiath moment, el 23,1% (1.903 persones) deth totau dera poblacion major de 16 ans dera Val d'Aran dejà a recebut era prumèra dòsi, e eth 8,3% (681 persones) dejà an completat eth procès de vacunacion.

Ena Val d'Aran, es collectius mès vulnerables e/o mès expausadi ath virus an completat dejà era pauta de vacunacion, en tot recéber es dues dòsi dera vacuna de Pfizer/BioNTech, son usatgèrs/es dera Residéncia Sant Antòni e Centre de Dia: 97,6%; personau dera Residéncia Sant Antòni: 86,8%; personau d'Atencion Primària e Espitalària: 100%; persones damb gran dependéncia: 90,9%; e majors de 80 ans: 72,1%.

Era sindica d'Aran, Maria Vergés, afirme que "deth govèrn deth Conselh Generau d'Aran ençà èm fòrça satistèts dera evolucion e auanç deth procès de vacunacion que demoram pogue completar-se enes pròplèu mesi entà que tota era ciutadania aranesa sigue protegida", e a animat a tota era populacion a que se vacune, en tot assegurar que: "ei important que toti mos vacunem entà qu'era normalitat arribe çò de mès lèu possible".

En aguesti moments, es professionaus d'Aran Salut administren, per un costat, era vacuna de Pfizer/BioNTech as persones d'entre 70 e 79 ans, as qui truquen entà dar-les ora e concretar cita. En auer començat aguesta vacunacion hè pòc temps, per ara sonque s'a administrat era prumèra dòsi ath 33,8% des persones que se trapen en aguesta franja d'edat.

D'un aute costat, dera setmana passada ençà tanben s'administre era vacuna Moderna/Lonza as persones damb patologies oncologiques, inmunodepressives o d'autes, mès ei previst que, un còp finalizada era administracion as pacients damb aguest tipe de patologies, se pogue destinar tanben ath collectiu d'entre 70 e 79 ans.

En darrèr lòc, s'amie a tèrme en Aran era campanha de vacunacion dirigida ara poblacion d'entre 60 e 69 ans damb AstraZeneca; es persones interessades se pòden inscríuer a traués dera web abilitada peth departament de Salut e, ath delà, eth personau d'Aran Salut se metarà en contacte damb es persones d'aguesta franja d'edat entà facilitar eth procés d'inscripcion entara cita previa. Enquiara, eth 54,1% des persones d'entre 60 a 65 ans dera Val d'Aran e eth 57,9% des d'entre 66 e 69 ans an recebut era prumèra dòsi dera vacuna.