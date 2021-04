El Banc dels Aliments de Cerdanya oferirà vals de 25 euros per adquirir productes frescos als comerços de proximitat

PuigcerdàEls usuaris del Banc dels Aliments de Cerdanya podran adquirir productes frescos als comerços de proximitat de la seva localitat a través de vals de compra per valor de 25 euros durant aquest mes de maig. A més, durant aquest any i fins a fi d'existències, els lots de productes del Banc dels Aliments es veuran complementats per altres productes frescos que s'han comprat a productors locals de la Xarxa Agroalimentària de Cerdanya.

Tal com han explicat des del Consell Comarcal de Cerdanya, aquesta acció és possible gràcies a la Subvenció extraordinària de Benestar i Comunitat atorgada pel Dipsalut, l'organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, que ha permès ampliar els productes frescs del Banc dels Aliments gestionat per l'ens comarcal. Una subvenció que donarà resposta a un doble objectiu: per una banda, l'abastiment de productes alimentaris frescos (làctics, ous, patates...) per als col·lectius més vulnerables afectats per la crisi de la Covid-19 i, per l'altra, la promoció i ocupabilitat del petit comerç de proximitat de la comarca.