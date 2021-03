Cerdanya confia en la Setmana Santa després de perdre el Nadal

PuigcerdàEl sector turístic de Cerdanya confia en la Setmana Santa després d'haver perdut les vacances de Nadal pel confinament perimetral de la comarca a causa de la pandèmia. Tant des del sector hoteler com des de les estacions d'esquí asseguren que les perspectives són bones.

Tot i que la predisposició dels visitants per anar a destinacions d'esquí no és la mateixa per Setmana Santa que per Nadal, des de Masella asseguren que estan percebent més ganes d'esquiar aquesta primavera que en primaveres anteriors. El motiu, tal com indica el responsable de comunicació de l'estació, Ramon Boter, és que "molta gent no ha pogut esquiar des de l'any passat, degut a les restriccions". En aquest sentit, Boter deixa clar que per Setmana Santa el temps és determinant "si fa més calor, la gent té més ganes d'anar a la platja, i si en fa menys, encara aprofita per pujar a esquiar". De moment, sembla que aquest element serà favorable a les estacions d'esquí, de manera que les perspectives són bones.

De fet, Boter assegura que des que es va anunciar l'aixecament del confinament comarcal, "hem tingut una resposta molt positiva per part dels esquiadors". Així, aquest primer cap de setmana de mobilitat lliure amb la bombolla, Masella ha tingut un 40% d'afluència respecte a un cap de setmana d'una temporada normal. És una xifra baixa, ja que les restriccions per la pandèmia obliguen a vendre molts menys forfets dels habituals, però és una quantitat força més alta que la dels caps de setmana en què hi ha hagut confinament municipal i comarcal. Per tot plegat, Boter conclou que "les sensacions que tenim de cara a Setmana Santa són positives, tant pel que fa a les consultes que rebem per telèfon com per les reserves hoteleres que hi ha a la comarca". En el cas de Masella, Boter ha indicat que seguiran oberts després de Setmana Santa i el tancament es decidirà en funció de les condicions climatològiques i de les possibles restriccions.

Per la seva banda, la portaveu de l'Associació d'Hotels i Càmpings de Cerdanya, Núria Vidal, indica que els dies forts de Setmana Santa, de l'1 al 4 d'abril, l'ocupació rondarà el 90%, mentre que la resta estarà al voltant del 60%. Vidal ha deixat clar que la sensació, almenys pel que fa als hotels és que "no hi haurà una allau de visitants". Tot i això, matisa que, possiblement, es notarà més amb l'obertura de segones residències, ja que "molts no han pogut aprofitar la casa en tot l'hivern". Un fet que probablement beneficiarà especialment a la restauració i al comerç. Sigui com sigui, des de l'entitat es mostren "contents perquè per fi podrem treballar", després d'un hivern en què, amb el tancament perimetral de la comarca per Nadal, es van perdre els dies més forts de la temporada.