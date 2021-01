Les comarques pirinenques no confinades tanquen les festes amb ocupacions de fins al 85%

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha valorat amb una satisfacció "moderada" la campanya de Nadal a les comarques pirinenques que no s'han vist afectades pel confinament perimetral, tant pel que fa al nivell d'ocupació com pel nombre de persones que han gaudit de la neu a les estacions d'esquí. La millor ocupació s'ha registrat el cap de setmana de Cap d'Any amb un 85% de mitjana a les zones properes a les estacions d'esquí. La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha mostrat el seu suport a tot el sector turístic de la demarcació per l'esforç fet per garantir la seguretat als usuaris a causa del covid-19, alhora que s'ha reafirmat que l'activitat a les estacions d'esquí és segura.

Pujol, ha expressat la seva satisfacció per haver pogut mantenir obertes les estacions d'esquí del Pirineu durant aquest període festiu i que els visitants hagin respost dins de les limitacions imposades pel Procicat a causa de la pandèmia sanitària. Tot i això, ha explicat que el resultat final "tot i ser relativament bo" està per sota dels d'altres anys per aquestes mateixes dates, quan el Pirineu fregava en molts casos la plena ocupació durant els dies centrals d'aquest període de vacances i amb tots els establiments oberts al públic.

D'altra banda Rosa Pujol ha compartit la preocupació del sector turístic de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida davant les noves limitacions que entraran en vigor el proper dia 7 de gener i durant un període de 10 dies a causa de la covid-19.

Davant una temporada de neu atípica i que va començar amb retard el 14 de desembre a causa de les limitacions de mobilitat imposades per la pandèmia, el nivell de reserves per a les festes de Nadal i Cap d'Any es va començar a "animar" a partir del 22 de desembre davant la possibilitat de desplaçar-se des de qualsevol punt de Catalunya amb reserva hotelera o segona residència. A més, el tancament perimetral de Cerdanya i el Ripollès també va contribuir a fer que molts usuaris optessin per les estacions d'altres parts del Pirineu.

El públic que s'ha desplaçat per aquestes dates a l'Alt Pirineu i Aran han estat majoritàriament turistes de proximitat que han optat per gaudir del territori, tal com ja va succeir a l'estiu, quan les aquestes comarques van obtenir un bon nivell d'ocupació turística per gaudir de les activitats en entorns naturals i allunyats de massificacions i amb distanciament social.

El cap de setmana de Cap d'Any, amb la millor ocupació

Com succeeix tots els anys, el cap de setmana de Cap d'Any és el que ha tingut una millor ocupació als establiments de la demarcació. L'hostaleria també ha gaudit d'una ocupació per Cap d'Any que en alguns casos s'ha situat en el 85% als establiments situats a les proximitats a les estacions d'esquí, al voltant d'un 40 % a les zones perifèriques i en menor percentatge a la resta de la demarcació. Des del cap de setmana de Nadal fins a Cap d'Any els percentatges han estat inferiors, com també ha succeït aquesta setmana del 4 al 6 de gener.

Per la seva banda, l'ocupació a les places de bungalous en el sector del càmping ha estat plena durant el cap de setmana de Cap d'Any i amb una bona ocupació, però inferior, el cap de setmana de Nadal. En canvi, per a la festivitat de Reis la demanda ha estat més baixa. També el turisme rural ha tingut plena ocupació durant el cap de setmana de Cap d'Any, però les limitacions imposades pel covid-19 han reduït les estades a dos dies i l'aforament dels establiments pràcticament s'ha situat a la meitat, per la qual cosa el nivell d'ocupació ha estat alt, però amb un menor nombre de clients.

Pel que fa al conjunt de les estacions d'esquí de les comarques sense confinament perimetral, aquestes han mantingut un bon ritme de venda de forfets durant aquestes festes de Nadal i Cap d'Any i han assolit un tant per cent "molt remarcable" de l'aforament, afavorides per unes condicions climatològiques bones i per la qualitat de la neu, segons han indicat des del Patronat.