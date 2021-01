Una defunció i nou casos més de covid-19 a l'Aran

El Conselh Generau d'Aran ha comunicat aquest divendres la defunció per covid-19 d'un pacient de 76 anys que estava ingressat a l'Espitau Val d'Aran. Se suma, doncs, a la defunció d'un home de 92 anys, també per covid-19, notificada dimecres. El govern aranès ha transmès el condol als familiars i ha recordat a la ciutadania la importància de complir les mesures decretades per les autoritats sanitàries. El Conselh Generau també ha notificat la detecció de 9 casos positius més en les últimes 24 hores.

El territori aranès es manté amb unes xifres molt altes, tot i que fa un parell de dies que almenys la velocitat de transmissió (Rt) va a la baixa. En les últimes hores ha passat de 3,01 a 2,65. Recordem, però, que si està per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. El risc, en canvi, ha tornat a pujar, passant de 2.128 a 2.215. Ara mateix a l'Espitau Val d'Aran s'hi mantenen 4 persones ingressades per covid-19.

Al Pallars Sobirà, l'Rt es manté en 2,78, però el risc ha passat en 24 hores de 790 a 1.254. Segons Salut una persona de la comarca es manté hospitalitzada per covid-19. També creix el risc a l'Alt Urgell, passant de 671 a 710, mentre que l'Rt puja lleugerament, d'1,06 a 1,07. 6 persones segueixen ingressades per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell.

També creixen els indicadors a l'Alta Ribagorça: el risc passa de 179 a 212 i l'Rt puja de 0,79 a 0,92. Una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19, segons indica Salut. Al Pallars Jussà les xifres també van amunt: el risc passa de 100 a 144 i l'Rt puja de 0,72 a 0,80. Es mantenen 4 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19.

L'única comarca on segueixen baixant els indicadors és Cerdanya, on el risc passa de 775 a 652 i l'Rt cau de 0,54 a 0,50. Puja, en canvi, el nombre d'ingressats per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya, passant de 10 a 11. Pel que fa al brot detectat fa unes setmanes a la residència sociosanitària de Puigcerdà, el departament de Salut ha notificat aquest divendres que es mantenen 7 dels 77 residents i 7 dels 109 treballadors positius.

134 positius i 14 vacunacions en un dia

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc pugi de 615 a 620 i l'Rt passi de 0,87 a 0,86. El que experimenta una forta pujada és el nombre de nous positius: en les últimes 24 hores se n'han detectat 134 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 4.334. En canvi, per segon dia consecutiu s'ha notificat un ritme de vacunacions força més baix que el que es venia informant els últims dies. En les últimes 24 hores s'ha administrat el vaccí a 14 persones, de manera que a la regió sanitària de l'Alt Pirineu s'ha injectat la primera dosi a un total de 1.704 persones.