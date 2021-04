Denuncien destrosses pel pas de vehicles andorrans en pistes tancades a la zona de Sant Joan de l'Erm

Sant Joan de l'ErmEls gestors de l'estació de Sant Joan de l'Erm i el Parc Natural de l'Alt Pirineu han denunciat el pas de diversos vehicles 4x4 i tipus buggie per pistes tancades aquests dies de Setmana Santa. Es tracta de pistes que estan tancades durant l'hivern i que no s'obren fins a finals de maig, de manera que per accedir-hi, alguns d'aquests vehicles han trencat tanques i malmès cadenes.

Des de l'estació de Sant Joan de l'Erm han explicat a l'Ara Pirineus que en algun cas, els conductors d'aquests vehicles fins i tot s'han arribat a enfrontar amb alguns turistes que s'estaven allotjats al refugi de la Basseta i que s'han vist sorpresos per la seva presència quan feien senderisme o bicicleta per aquestes pistes teòricament tancades. Des de Sant Joan de l'Erm han explicat que tots els vehicles que han detectat duien matrícula andorrana i que han accedit a la zona a través d'Os de Civís i del port del Cantó. També han recordat que, fa tres anys, un buggie amb matrícula francesa que també es va saltar la prohibició de circular per la zona va atropellar a l'aleshores director de l'estació de Sant Joan de l'Erm, a qui van trencar la cama.

En aquest sentit, des de Sant Joan de l'Erm han indicat que durant aquesta temporada d'hivern ja havien tingut algun incident similar, però que aquests dies de Setmana Santa la situació s'ha descontrolat. Davant d'aquesta situació, un dels dies més conflictius van trucar als Mossos d'Esquadra i als Agents Rurals, que van desplaçar-se a la zona, però no van poder atrapar a cap dels infractors.

Aquests dies festius hi hagut diversos vehicles que s'han saltat els trams regulats a la circulació motoritzada ⛔ a la Vall de Santa Magdalena al #PNAltPirineu, fins i tot trencant baranes laterals a les barreres per passar pel mig del bosc. Conductes sancionables que cal evitar pic.twitter.com/3VbGxBBZMW — Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) 5 de abril de 2021

Des del Parc Natural de l'Alt Pirineu també han denunciat la situació a través de les xarxes socials. Han mostrat fotografies de les destrosses a les tanques i han recordat que aquestes són accions sancionables.