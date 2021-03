Detenen l'alcalde pedani de Casau en una operació antidroga

Vielha e MijaranEls Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana l'alcalde pedani de l'EMD de Casau (Val d'Aran), Juan Berdié, en una operació antidroga, segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha pogut confirmar l'ACN. Segons fonts pròximes a la investigació, el cas es troba sota secret d'actuacions perquè la investigació és molt àmplia i encara està oberta. Segons ha pogut saber l'ACN, però, de moment hi ha almenys 5 detinguts i hi estarien implicades persones de la Val d'Aran, Lleida i Vila-real (Castelló). Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial del Pirineu són els encarregats de la investigació i no es descarten més detencions en els pròxims dies.