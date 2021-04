La Seu donarà fins a 4.000 euros per obrir o modernitzar negocis

La Seu d'UrgellL'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquesta setmana la convocatòria de subvencions per a la promoció del municipi 2021. Les sol·licituds per a poder accedir a aquests ajuts s'hauran de formalitzar amb el formulari telemàtic normalitzat amb autentificació digital. El lloc per presentar-les és a través de la pàgina web de l'Ajuntament urgellenc del 27 d'abril al 7 de maig.

La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de la Seu, Mireia Font, ha manifestat que "l'equip de govern municipal es reafirma en oferir aquests ajuts amb l'objectiu de donar suport als urgellencs i urgellenques que volen muntar un negoci a la Seu o que vulguin fer-hi millores el que ja regenten".

Aquests ajuts s'adrecen a fomentar l'ocupació i l'emprenedoria, principalment en el sector comercial i de serveis, donant prioritat als emprenedors menors de 35 anys i als majors de 55, i als establiments que s'instal·lin al centre històric. Mireia Font recorda que també poden optar a aquestes subvencions els establiments que vulguin modernitzar-se i/o millorar, sobretot pel que fa a l'eficiència energètica. Les bases d'aquests ajuts estipulen com a requisits que poden sol·licitar-los totes les persones que siguin titulars d'un establiment a la Seu d'Urgell amb un espai inferior als 100 m2 i que s'hagin instal·lat o modernitzat l'any anterior a l'aprovació de la convocatòria, per tant, l'any 2020.

Els ajuts contemplen les reformes, les ampliacions, les apostes per l'eficiència energètica, la creació de llocs de treball, la creació d'un producte o servei innovador, com a requisits més importants, així com els establiments que s'estableixin al centre històric de la Seu d'Urgell i els aparadors del carrer dels Canonges. Val a dir que l'import corresponent a l'atorgament d'aquesta subvenció per al 2020 és de 20.000 euros. La quantitat màxima que una persona sol·licitant pot rebre és de 4.000 euros.

Atorgats prop de 200.000 euros en els darrers 9 anys

El programa de subvencions per a la promoció del municipi de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha atorgat en els darrers nou anys un total de 199.109,58 euros, concretament 156 ajuts. D'aquestes 156 subvencions atorgades a establiments comercials i de serveis entre 2012 i 2020, 106 ho han estat per implantació; 60 s'han atorgat per reformes, ampliacions o millores, mentre que 40 s'han adjudicat a joves menors de 35 anys. A més, en aquestes darreres nou convocatòries també s'han lliurat 14 ajuts a establiments d'especial interès; 8 a persones majors de 55 anys; i 9 ajuts per traspàs.