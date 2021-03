Les dones pallareses ja poden avortar farmacològicament al seu hospital

TrempLa Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària (DGORS) del Departament de Salut ha autoritzat l'ampliació de la cartera de serveis de l'Hospital Comarcal del Pallars amb el procediment d'interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) per la via farmacològica. L'hospital, que gestiona Gestió de Serveis Sanitaris, i que dona servei a les comarques dels Pallars Jussà i Sobirà, comença a administrar el tractament aquest mes de març per mitjà de l'aliança amb el Servei de Ginecologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, que serà el responsable de prestar el nou servei al Pallars.

A banda de l'IVE farmacològic, la cartera de serveis de ginecologia de l'hospital s'amplia també amb el control de les gestacions d'alt risc, tal com han indicat des de Salut. A més, es preveu, en un futur, poder-hi fer les ecografies morfològiques de les 20 setmanes, que actualment es realitzen a Lleida.

D'aquesta manera, l'Hospital Comarcal del Pallars és el primer centre sanitari de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran on s'implementa la prestació d'interrupció voluntària d'embaràs farmacològica. Tanmateix, està previst incorporar-la en els pròxims mesos a l'Hospital de Cerdanya i a l'Espitau Val d'Aran, que ja han iniciat els tràmits administratius per a l'obtenció de les corresponents autoritzacions sanitàries.

Paral·lelament, continua obert el procés d'autorització per part de la DGORS a dues clíniques privades de la ciutat de Lleida, per tal de realitzar-hi la interrupció voluntària de l'embaràs per via quirúrgica.