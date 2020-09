L'escola de Montellà retarda l'inici del curs pel positiu d'un professor

L 'escola Ridolaina de Montellà s'ha vist obligada a ajornar l'inici del curs escolar, que comença aquest dilluns, pel positiu de covid-19 d'un professor. El centre cerdà se suma al Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, que té previst obrir tres dies més tard perquè té el personal en quarantena pel covid-19. "Es va fer un cribratge de PCR a Puigcerdà, hi vam anar tots els mestres i un ha donat positiu. La resta, com que som contactes estrets, ens hem de quedar tots a casa", ha confirmat la directora de l'escola Ridolaina, Gemma Bach, als micròfons de Rac1. "Aquesta setmana està descartat fer classes. Tampoc sabem si ens posaran substituts per obrir o haurem de fer treball telemàtic", ha afegit.

"Som cinc professors, més un de reforç que encara falta per arribar, i 42 infants", ha detallat la directora de l'escola Ridolaina. " Ni nosaltres sabem quan podrem començar. Tenim la teoria que aquesta persona positiva no sigui contagiosa, perquè hauria passat la malaltia fa temps", ha apuntat Bach, que ha agraït la comprensió de les famílies afectades pel tancament de l'escola.

Conflicte amb un docent a la Vall de Boí

On el curs tampoc comença amb normalitat és a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, tot i que per raons molt diferents. Allà, pares de l'escola d'educació infantil i primària Vall de Boí, situada a Barruera, es neguen a portar els seus fills a l'escola com a senyal de protesta per la reincorporació d'un docent que ja va exercir al centre fa set anys. En un comunicat, el col·lectiu de l'AMPA manifesta "una falta de confiança" envers el docent degut a " diversos problemes de convivència" viscuts durant el curs 2013-2014. Ja llavors, els pares van demanar a Educació la seva substitució i el departament va assignar a una professora de reforç perquè li supervisés la feina de prop, mesures que ara reclamen de nou.

L'AMPA assegura que centres de Sort, la Vall Fosca o Tremp també han tingut "problemes de convivència" amb el docent i afegeix que els pares d'aquestes escoles també l'han rebutjat en els darrers anys. En aquestes poblacions, assenyalen, fins i tot alguns van deixar de portar els seus fills als centres fins que es va aconseguir que es substituís el professor o fins que ell mateix va demanar el trasllat o la baixa. De fet, després de les diferents queixes, el comunicat assenyala que l'any 2017 el Departament d'Educació va expulsar el professor de la borsa d'interins durant dos anys considerant que hi havia una "evidència de falta de competències professionals".

Per tot això, pares d'infantil i l'AMPA del centre es van reunir amb l'alcaldessa de la Vall de Boí i representants del Departament d'Educació. A la trobada, segons explica l'AMPA, es va acordar que en cas que el professor actuï amb mala praxi es buscarà un substitut que torni a supervisar la seva feina de prop, tal com es va fer el curs 2013-2014. De moment però, afegeixen que Educació demana als pares que portin els nens a l'escola i aquests lamenten que els seus fills es troben en una "situació d'indefensió generada per les administracions".

Per aquest motiu i davant "l'experiència viscuda i la desconfiança" amb el docent, els pares han decidit que a partir d'aquest dilluns no portaran els seus fills a l'escola sinó que aniran als locals socials cedits per l'ajuntament "fins que es resolgui aquest conflicte". Finalment, demanen a les administracions que els "puguin ajudar" i que els nens "puguin tornar aviat a l'escola que tant necessiten després d'aquest llarg confinament".