Una esllavissada torna a tallar la carretera de Sant Esteve de la Sarga

La carretera LV-9124 entre Tremp i Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà, ha tornat a quedar tallada en ambdós sentits de la marxa a l'altura del punt quilomètric 5, al municipi de Castell de Mur, per una esllavissada de pedres de grans dimensions. Des del Servei Català de Trànsit han indicat que no hi ha vehicles afectats. La incidència ha tingut lloc cap a un quart de sis de la tarda i de moment no hi ha previsió de restabliment de la via.

No és el primer cop que una esllavissada de roques talla aquesta carretera. Aquest hivern ja va estar unes quantes setmanes tancada pel mateix motiu, obligant als veïns de Sant Esteve de la Sarga que volien anar a Tremp a fer una volta de prop d'una hora pel Pont de Montanyana. Els fets més dramàtics, però, van tenir lloc l'abril del 2018 quan un moviment de terres va atrapar un vehicle i va causar la mort dels seus dos ocupants.