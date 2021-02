La Seu 'exposa' part de les burilles recollides de terra l'últim any per conscienciar a la població

La Seu d'UrgellEl carrer Major de la Seu d'Urgell acull durant una setmana una mostra de part de les 100.000 burilles de tabac que el grup Per una Catalunya Neta ha recollit en un any a la capital alturgellenca. Amb aquesta acció es pretén conscienciar a la població sobre el problema que suposa el fet de llançar-les a terra. En declaracions recollides per l'ACN, l'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha explicat que s'ha buscat una imatge "impactant" per aquesta campanya, tenint en compte que nou dels tretze milions de burilles que es consumeixen cada any a la ciutat acaben a la via pública. Sobre aquest aspecte, l'activista mediambiental Toni Olm ha destacat que aquest és el residu més contaminant que hi ha pels carrers i ha alertat que si no es recull pot acabar al mar a través dels embornals.

Amb la mostra de fins a 140 ampolles plenes de burilles al carrer Major de la Seu d'Urgell, acompanyades amb diversos cartells explicatius, ha arrencat la nova campanya amb la qual, en els pròxims mesos, es vol conscienciar a la població sobre la contaminació que produeixen aquest tipus de deixalles. L'alcalde de la Seu d'Urgell ha detallat que el material amb què estan fetes triga entre deu i quinze anys en biodegradar-se. Per aquest motiu, el consistori i la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet han apostat per dur a terme diverses accions de sensibilització.

Pel que fa a la seva recollida per part d'uns cinquanta voluntaris del grup Per una Catalunya Neta, Fàbrega ha destacat que les 100.000 burilles que han aplegat en un any representen l'1% de les que es llencen a terra en un any a la ciutat. Amb aquesta dada ha volgut defensar l'impuls d'iniciatives per acabar amb aquest tipus de conductes incíviques. En aquest sentit, Olm ha posat sobre la taula, en cas que la conscienciació no sigui suficient, la necessitat de comptar amb una regulació específica, aspecte sobre el qual l'alcalde també s'ha mostrat obert i a través de la modificació d'una ordenança municipal.

Mentrestant, la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Seu, Núria Tomàs, ha explicat que la campanya 'Cap burilla de tabac a terra' incidirà en una fase posterior en l'àmbit dels bars i restaurants, tenint en compte, ha dit, que fora d'aquests locals s'hi concentren un volum més elevat d'aquests residus. A més, plantegen contractar educadors de carrer i distribuir entre la ciutadania fins a 1.200 cendrers portàtils. També s'instal·laran cartells en cent papereres de la capital alturgellenca, les quals disposen de punts per apagar les cigarretes.

Una darrera acció serà la col·locació d'una trentena de plaques en embornals de la ciutat amb el missatge 'El mar comença aquí, no llencis burilles a terra' per conscienciar a la ciutadania que els residus que van a terra i que no poden ser recollits pel servei de neteja viària poden acabar al riu. De fet, una sola burilla contamina uns 1.000 litres d'aigua i quan arriben al mar, generen microplàstics que entren en la xarxa tròfica. Finalment, Tomàs ha destacat altres accions impulsades darrerament en l'àmbit dels residus, com ara la distribució d'un líquid per diluir els orins dels gossos o el sistema de detecció dels seus excrements a la via pública mitjançant una base de dades d'ADN d'aquells que estan censats a la ciutat.

Crítiques de l'UBSU i de Compromís per la Seu

Per la seva banda, el president de la Unió de Botiguers de la Seu d'Urgell (UBSU), Juan Carlos Salsas, ha mostrat el seu malestar amb la col·locació de les ampolles plenes de burilles a les pilones del carrer Major. Així, ha lamentat que no s'hagi avisat prèviament de l'acció als comerciants i ha ressaltat el fet que aquests elements del mobiliari urbà on s'ha instal·lat la mostra es venien desinfectant en els darrers mesos de forma regular. Al seu torn, el grup municipal de Compromís X La Seu, el principal grup de l'oposició, n'ha demanat la seva retirada perquè creu que la campanya perjudica les botigues i és "antihigiènica i antiestètica". També consideren que cal impulsar un tipus d'educació ambiental "en positiu" i ajudar a embellir el centre històric de la ciutat.