Famílies de la Vall de Cardós demanen que l'escola els Minairons incorpori una llar d'infants

Ribera de CardósUn grup de famílies de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, han iniciat una recollida de signatures per reclamar a l'Ajuntament la creació d'una llar d'infants. Aquesta s'hauria d'incloure a l'escola els Minairons de Ribera de Cardós, segons infoma l'ACN. Les famílies promotores del manifest emplacen al consistori a crear una taula de treball per tal d'aconseguir un espai i projecte educatiu consensuat i engrescador per tota la comunitat educativa. El Pla de Desenvolupament Local Sostenible de les Valls de Cardós, que va resultar d'un procés participatiu (2015-17) ja va recollir aquesta proposta i va concloure que és prioritari millorar serveis i infraestructures i enfortir l'escola com a estratègia de dinamització i desenvolupament local.

La taula de treball hauria d'estar formada per l'Ajuntament de Vall de Cardós, representants de d'altres ajuntaments de la Vall Cardós, l'Escola els Minairons, i representants de les famílies interessades per tal d'aconseguir aquesta llar d'infants. A les famílies els agradaria que la llar d'infants que reclamen es pogués inaugurar el pròxim curs 2021-22 i amb aquesta idea han iniciat una recollida de signatures per reclamar a l'Ajuntament començar a treballar al respecte.

Els pares i mares argumenten que la llar d'infants és necessària a la vall perquè és un "atractiu per a fixar població estable i un element estratègic per revertir l'actual envelliment de la població". Veuen la llar d'infants com "un agent de cohesió" entre els pobles de la vall i de "conciliació laboral" de les famílies que hi viuen.